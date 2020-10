Seconda giornata di Mei a Faenza: attesissimi Piero Pelù, Tosca e tanti altri big

Continua oggi, 3 ottobre, la nuova edizione del MEI, il più importante Festival della Musica Indipendente italiana, che trasforma Faenza nella città della musica per tutto il weekend, fino a domenica 4 ottobre per tre giorni ricchi di concerti dal vivo, premiazioni, mostre, eventi online e meeting. Ecco il programma odierno:

Sabato 3 ottobre

Attesissimi i live di PIERO PELÙ, premiato per i 40 anni di carriera; TOSCA, vincitrice del Premio Nilla Pizzi come miglior artista in gara al 70^ Festival di Sanremo; COLAPESCEDIMARTINO, vincitori del Premio PIMI e del Premio PIVI; GALEFFI, ERNIA e TUTTI FENOMENI, vincitori del Premio Giovani MEI – Exitwell, rispettivamente per “il miglior disco dell’anno 2020”, “il miglior progetto dell’anno 2020” e “artista indipendente dell’anno”.

Si terrà inoltre la finale del Premio Dei Premi, contest ideato e diretto da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi, che mette a confronto i vincitori dei concorsi intitolati a storici artisti scomparsi (con i finalisti Andiel Premio Pigro – Ivan Graziani, Luca Guidi Premio Bindi e Francesco Lettieri Premio Pierangelo Bertoli); la finale del contest “Arrangiami! 100 anni per il futuro”, con la presenza di Claudio Simonetti (fondatore dei Goblin), del rapper Claver Gold e di Donella Del Monaco degli Opus Avantra (con i finalisti Antonino Vitali, Luca Taverna e Paolo Brignoli); partirà il Forum del Giornalismo Musicale, ideato e diretto da Giordano Sangiorgi e Enrico Deregibus, nel cui ambito si svolgerà la cerimonia di premiazione della Targa Mei Musicletter, ideata e curata da Luca D’Ambrosio (Il Giornale della Musica “Miglior sito web”, Going Underground di Monica Mazzoli “Miglior Blog personale”, Goodfellas Premio Speciale – Targa Mei Musicletter per il “Miglior Distributore Discografico”).

Al Palazzo delle Esposizioni si terrà poi la nuova Fiera del Disco a cura di Federico Pozone, insieme all’Expo degli strumenti musicali curata da Claudio Formisano. Piazza del Popolo, invece, ospiterà la Fiera dell’Editoria Indipendente coordinata da Massimo Roccaforte e il tradizionale Mercato Vintage a cura di Serena Lambertucci.

Questo il programma completo di sabato 3 ottobre, disponibile anche online all’indirizzo: http://meiweb.it/2020/09/14/ecco-il-primo-programma-del-mei-2020/.

CONVEGNI, PRENSENTAZIONI, WORKSHOP

Sala Gialla – Comune di Faenza

Music Lab

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00

“It’s Up 2U: musica post lockdown, affrontare la ripresa”

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00

L’universo discografico e come affrontarlo” a cura di Riccardo De Stefano

Palazzo Esposizioni (Corso Giuseppe Mazzini, n 92)

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 24.00

FIERA DEL DISCO a cura di Music Day Roma e FIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI a cura di Cafim in collaborazione con Master Music che farà una vasta esposizione di strumenti musicali.

Galleria della Molinella – Comune di Faenza

Ore 10.00 – Incontro

Tra Emergenza e Ripartenza quali prospettive per la musica INDIPENDENTE in Italia incontro tra le Associazioni appartenenti a: AIA – AudioCoop – Rete dei Festival – It-Folk. Coordina Massimo Della Pelle e intervengono tra gli altri Renato Marengo, Enrico Capuano, Michele Lionello, Roberto Grossi e Angelo De Cave.

Ore 11.00 Tavola Rotonda

La musica Indipendente Italiana fra opportunità italiane e internazionali. Incontro di StaGe! con IMPALA e PMI per confrontare e analizzare la situazione italiana con quella europea e capire quali risposte ci possono essere a livello internazionale per una crescita comune. L’era digitale è a una svolta: cosa ci ha insegnato il lockdown con la diffusione su larga scala del digitale e come far fruttare quest’opportunità. Interverranno: IMPALA/PMI Francesca Trainini, ANEM/EVOLUTION Massimo Benini, AUDIOCOOP Massimo Della Pelle, MEI DIGITAL Giuseppe Marasco, FEM Anna Galletti e rappresentanti di Impala, Merlin e Win. Coordina per SONOSUITE Stefano Negrin.

Ore 12.00 Tavola Rotonda

Cantieri della Cultura Indipendente – Lo spettacolo dal vivo fra incertezza e ripartenza. Musica, teatro, danza e arti performative: una piattaforma comune per la ripartenza culturale del nostro Paese. Parteciperanno: Giordano Sangiorgi MEI, Gino Auriuso FED. IT. ART., Luca Fornari ATCL, Claudio Formisano CAFIM, Pino Scarpettini FIOFA, Fabio Dell’Aversana SIEDAS, Filippo Regis SILS, Antonio Nicola Bruno BELLITAMBURI, Jonathan Giustini CARTA DA MUSICA, Claudia Barcellona SIDEAS, Giuliano Biasin ESIBIRSI, Paolo Talamo DIETRO LE QUINTE, Franz Campi TIENI IL PALCO, Alessio Gentili ACOUSTIC GUITAR VILLAGE CREMONA, Angelo De Cave ASMEA.

Ore 13.00 incontro informativo

Incontro con Sean White per l’apertura per un nuovo canale commerciale con l’Oriente.

Ore 15.00

Antonio “Toz” Piretti presenta il tour “Not Only A Currency”

Ore 15.30

Syusy Blady presenta “Il paese dei cento violini” (Piemme Edizioni). A seguire Ivana Cecoli presenta “Il canto curativo” e “La voce alchemica” (Om Edizioni).

Ore 17.00

Presentazione del libro di Roberto Razzini (AD Warner Chappell) “dal vinile a Spotify”. Botta e risposta con Renato Marengo e Ivana Stjepanovic. Introduce Marco Mori (Audiocoop)

Sala del Consiglio Comunale della Residenza Municipale (Piazza del Popolo, 31/c)

Dalle ore 14.00

Forum del giornalismo musicale a cura di Enrico Deregibus. Il Forum, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, riunisce giornalisti e critici di diversa provenienza ed età, che una volta all’anno si ritrovano per confrontarsi fra loro e con molte altre figure del mondo musicale. Durante la giornata assemblea dell’AGIMP, l’Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari, nata da un’idea lanciata nel 2016 durante il Forum. L’associazione è rappresentata da Fabio Alcini, Simona Cantelmi, Luciano Lattanzi, Michele Manzotti, Alex Pierro. Ospite Giulia Mei.

Alle ore 18.00

La settima edizione della Targa Mei Musicletter, premio nazionale destinato al giornalismo musicale sul web, ideato dal blogger e critico musicale Luca D’Ambrosio. Premiati Il Giornale della Musica e Going Underground di Monica Mazzoli come “Miglior sito web” e “Miglior Blog personale” e Goodfellas con il Premio Speciale – Targa Mei Musicletter per il “Miglior Distributore Discografico”.

Piazza Nenni

Ore 14.00

Music Lab – School of Rock

Incontro dei musicisti con Piero Pelù

Salesiani 2.0 (via San Giovanni Bosco, 1)

Ore 16.00 – 19.00

Music Lab – School of Rock

Workshop di formazione per Musicisti con Gianni Maroccolo

LIVE

Spazio Corona – Piazza della Libertà

Dalle ore 15.00

Vincitori Festival Voci d’oro 2020: Marystar Claudia Sacco (vincitore junior), Mary Jabvour (vincitrice giovani), Manuel Restelli (vincitore senior), Daniele De Gregori (Premio Artista che non c’era), Ennesimo Piano B (Premio Mei Mustplan), Ugo Fagioli (progetto musica contro il coronavirus), Vincitore Pagella Non solo Rock, H.E.R (Voci per la Libertà), Zero Mantra, Panta, Nicola Lotto, Leon Faun, Vincitore It’s Up 2u, Pioggia Noise (Giovani talenti dell’Unione), Mondo Frowno (Uploads), Vea (Premio Inedito), Malisangu (Orzo Rock), Teto D’Aprile (Disco Novità), Ismaila Mbaye (Fabbrica di Note), Porfirio Rubirosa (contest Cisl), dr Gam (The Cave).

Durante la giornata si esibiranno i Santamarya, vincitori del concorso MEI Superstage.

Inoltre: Speciale Materiale Resistente 2.0, con Gatta Molesta e il vincitore del Contest 2020.

Piazza del Popolo



Dalle ore 19.30

Premiazione Antonio “Toz” Piretti come Invisibile della musica e dello spettacolo, per il suo tour di oltre 5km in bici attraverso 16 dei 19 paesi dell’Unione Europea.

come Invisibile della musica e dello spettacolo, per il suo tour di oltre 5km in bici attraverso 16 dei 19 paesi dell’Unione Europea. Premiazione Colapescedimartino (vincitori premio PIMI e PIVI). Premiano Giordano Sangiorgi e Fabrizio Galassi.

Premiazione Pianoterra (vincitori Streaming Festival sezione PIMI) a cura di Fabrizio Galassi.

Premiazione Giovani Mei a Galeffi (ExitWell per miglior disco indipendente dell’anno), Ernia (ExitWell per il miglior progetto dell’anno) e Tutti Fenomeni (ExitWell per artista indipendente dell’anno).

Durante la serata si esibiranno: Piero Pelù (Premio per i 40 anni di carriera), Colapescedimartino, Galeffi, Argento, Mezzavera, Matteo Gabbianelli dei Kutso.

Teatro Masini Estate – Piazza Nenni

Dalle ore 19.45

Presentazione di “La Storia Siamo Noi”, format di video narrazioni “Fuori Orario” di Jonathan Giustini.

Presentazione del Contest “Arrangiami! 100 anni per il futuro”, proiezione dei tre video finalisti e premiazione vincitore con Giordano Sangiorgi, Renato Marengo e Franco Bixio e con i testimonial Claudio Simonetti, Claver Gold e Donella Del Monaco degli Opus Avantra.

Omaggio a Claudio Lolli a cura di Paolo Capodacqua, Fondazione Lolli e Storie di Note.

Video Donella De Monaco – Opus Avantra.

Premio dei Premi, contest tra i vincitori dei concorsi di canzone d’autore dedicati a storici artisti della musica italiana. Un’edizione in formato ridotto per l’emergenza sanitaria, che vedrà in lizza Andiel (per il Premio Pigro – Ivan Graziani), Luca Guidi (per il Premio Bindi) e Francesco Lettieri (per il Premio Pierangelo Bertoli). Ognuno dei partecipanti proporrà un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone. Il vincitore sarà decretato da una giuria qualificata di giornalisti e addetti ai lavori presente alla serata.

Si esibiranno inoltre Sara Zaccarelli (vincitrice del concorso “Giovani Talenti della Terra di Romagna”) e Claver Gold. Presentano Roberta Giallo, Giordano Sangiorgi ed Enrico Deregibus.

Esibizioni di Tosca (Premio Nilla Pizzi come miglior artista in gara al 70^ Festival di Sanremo) e Claudio Simonetti dei Goblin.

L’ingresso alla manifestazione sarà ad offerta libera a sostegno dei Lavoratori dello Spettacolo.

Per tutte le informazioni su come accedere agli eventi, conformemente alle norme di sicurezza, igiene e sanità, è possibile consultare il sito ufficiale del MEI.

FORUM DEL GIORNALISMO MUSICALE

IL DETTAGLIO

Come detto sopra, Sabato 3 e domenica 4 ottobre, presso il Palazzo del Consiglio Comunale, torna il FORUM DEL GIORNALISMO MUSICALE, ideato e diretto da Giordano Sangiorgi e Enrico Deregibus: due giornate di incontri, assemblee e seminari che si concluderanno con il tradizionale corso di aggiornamento, accreditato dall’Ordine dei Giornalisti. Al Palazzo delle Esposizioni avrà luogo la nuova Fiera del Disco a cura di Federico Pozone, insieme all’Expo degli strumenti musicali curata da Claudio Formisano. Piazza del Popolo, invece, ospiterà la Fiera dell’Editoria Indipendente coordinata da Massimo Roccaforte e il tradizionale Mercato Vintage a cura di Serena Lambertucci. Inoltre saranno presenti l’associazione Coldiretti con il suo mercato a km zero di Campagna Amica e uno stand di Medici Senza Frontiere.

Dal 2 al 4 ottobre si tengono inoltre tre giornate musicali di Materiale Resistente 2.0, contest dedicato alle canzoni sui temi della Liberazione. Hanno vinto La Compagnia degli Scapestrati dell’Isola d’Elba e i Red Wine da Torino, tra i segnalati Giorgia Montevecchi e Azimuth.

MEI ExtraWeb

Quest’anno il MEI non sarà solo a Faenza, ma anche online con il nuovo format MEI ExtraWeb, una serie di eventi speciali che saranno trasmessi in streaming sui canali Facebook e YouTube ufficiali della rassegna, sulle pagine Facebook e sui siti web ufficiali di OA Sport, OA Plus e Sport2u. Al seguente link la programmazione completa: http://meiweb.it/2020/09/11/ecco-il-programma-mei-extraweb-2020-tutto-on-line-dal-2-al-4-ottobre/.

Durante i suoi 25 anni di attività il MEI, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di 1 milione di presenze, la partecipazione di 10mila artisti e band dal vivo, 5mila realtà musicali coinvolte in expo e convegni e 1000 giornalisti (più di 100 dal resto d’Europa) che hanno parlato del MEI contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e nuovissima musica italiana. Anche quest’anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Verranno premiate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti, unico caso in Italia, i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la penisola e selezionati dalla Rete dei Festival, insieme ai loro artisti legati al circuito di AIA – Artisti Italiani Associati, presieduto da Renato Marengo, storico partner del MEI con Classic Rock on Air.

Fin dalla prima storica edizione il MEI è stato la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri, Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax, e tantissimi altri ) e ha premiato emergenti oggi protagonisti della nuova scena musicale nazionale(Levante, Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo, Ketama126 e tanti altri). Tanti anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come Daniele Silvestri, i Maneskin e gli Extraliscio, oggi approdati al Festival del Cinema di Venezia. Il MEI 2020 si svolge grazie a: Regione Emilia – Romagna con la Legge sulla Musica, Comune di Faenza, Camera di Commercio di Ravenna, Unione della Romagna Faentina, La Bcc di Faenza, Imola e Forlì, e con il patrocinio del Nuovo Imaie e di Medici Senza Frontiere.

Media partner: Rai Radio 1, Rai Radio Live, Agenzia Dire, OAPlus, Radio Bruno, Classic Rock, Classic Rock on Air, ExitWell, In TV Italia, Radio Rete Centrale, Unica Radio, Voxteca, Radio Fly Web, Radio L’Aquila 1 fm 93.5, Radio Budrio, Sound Contest, Studio Uno Abruzzo, Radio Prima Rete, Radio Città Benevento, The Front Row, Rock Nation, Radio Container. Con il supporto del coordinamento di Stage!, gli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente con oltre 50 associazioni coinvolte, verso il Cantiere per la Cultura Indipendente.

