Bagnacavallo, Teatrone eseguirà i quartetti per archi e fortepiano di W. A. Mozart nella Chiesa di San Girolamo

Oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 17.30 presso la Chiesa di San Girolamo a Bagnacavallo, Il Tetraone in concerto (ingresso gratuito), evento inserito nella sezione “Intorno a San Michele”. Il Teatrone eseguirà i quartetti per archi e fortepiano di W. A. Mozart (Valeria Montanari – fortepiano / Ana Liz Ojeda – violino / Alice Bisanti – viola / Paolo Ballanti – violoncello). Prenotazione obbligatoria fornendo nome, cognome, numero di telefono e specificando se ci sono congiunti o conviventi che vogliano sedere vicini. Info@accademiabizantina.it / tel. 0545 61208 dalle 10 alle 17. Si può prenotare fino a un’ora prima del concerto. Si accede alla chiesa con mascherina ed è obbligatorio tenerla per tutta la durata del concerto. I posti saranno contingentati ed è previsto un massimo di 70 ingressi.

Il Tetraone è un quartetto d’archi con pianoforte formatosi nel 2011 in seno ad Accademia Bizantina. Lo scopo è quello di unire l’amicizia e il gusto di suonare assieme dei singoli componenti a uno dei repertori più interessanti e completi musicalmente che ci offra la storia della musica. Il Tetraone, naturalmente, utilizza strumenti originali, con particolare attenzione alla montatura, all’accordatura e al temperamento del periodo storico. L’utilizzo di questi mezzi, uniti allo studio filologico della partitura, alla cura del suono, alla ricerca dei timbri storici e della trasparenza, permettono la realizzazione di nuove letture e interpretazioni del grande repertorio.