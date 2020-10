Lugo. Museo Baracca aperto gratis per la giornata Nazionale dell’associazione Dimore Storiche

Il museo “Francesco Baracca” di Lugo partecipa alla decima edizione della Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane, in programma per domenica 4 ottobre. In questa occasione, il museo sarà aperto gratuitamente dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Si ricorda che a partire dal 10 ottobre il museo anticiperà l’apertura pomeridiana alle 16. L’orario di apertura sarà quindi il seguente: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.