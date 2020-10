Bagnacavallo. Al via i laboratori per la riqualificazione e gestione dell’ex Mercato Coperto

Prenderanno il via martedì 6 ottobre i laboratori del progetto partecipato promosso dal Comune di Bagnacavallo e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione e gestione dell’ex Mercato Coperto di via Baracca.

Fin dalle sue origini luogo di incontro e scambio nel centro storico di Bagnacavallo, dopo anni di uso sporadico il Mercato Coperto sarà rinnovato e oggi si prepara a una nuova vita.

Saranno tre i laboratori che saranno attivati.

Il primo, in programma martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la Sala del Consiglio comunale, in piazza della Libertà 12, sarà dedicato alla programmazione delle attività, culturali e non solo, da realizzarsi all’interno dell’ex Mercato. Chiunque abbia eventi o attività da proporre potrà condividerle con gli altri partecipanti.

Lunedì 12 ottobre, sempre nella Sala del Consiglio, si parlerà invece della futura gestione dello spazio: sono particolarmente invitati quanti hanno un’idea imprenditoriale da presentare.

Infine, lunedì 19 ottobre l’incontro avrà per tema il turismo e sarà ospitato presso l’albergo Antico Convento San Francesco, in via Cadorna 10. Il laboratorio ha per titolo Dal Mercato alla città: percorsi di valorizzazione turistica.

Tutti e tre i laboratori inizieranno alle 20.30 e avranno una durata di due ore. Per garantire il rispetto della normativa vigente in termini di prevenzione alla diffusione del Covid-19 l’accesso ai laboratori è limitato. Per partecipare occorre iscriversi sulla piattaforma Eventbrite a questo link bit.ly/2S86YV5 oppure scrivere a mercatocopertobagnacavallo@gmail.com. Se si desidera partecipare a più laboratori occorre effettuare più registrazioni.

L’iniziativa fa parte del progetto “Al cuore della città”, promosso dal Comune di Bagnacavallo e cofinanziato dalla Regione nell’ambito della legge regionale 15/2018 sulla partecipazione.