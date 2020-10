Cervia. Pediatra trasferita, il Sindaco risponde ai genitori preoccupati: “Riteniamo non sia opportuno chiudere l’ambulatorio”

In questi giorni c’è preoccupazione tra i genitori per il trasferimento di una pediatra di Cervia: la dottoressa, che seguiva tantissimi bambini, ha richiesto il trasferimento per motivi personali e molte famiglie temono ora la chiusura dell’ambulatorio. Dopo le rassicurazioni dell’Ausl, arrivano anche quelle del Sindaco Massimo Medri: “Abbiamo appreso attraverso la stampa e i social della richiesta di alcune mamme cervesi per quanto riguarda la sostituzione della Pediatra Dott.ssa Francesca Luisa Dessi con la sua sostituta Dott.ssa Roncuzzi. La lettera è stata inviata agli uffici comunali solo dopo che la richiesta dei genitori era già uscita sulla stampa e sui social, infatti la notifica di ricezione della mail è arrivata ai nostri uffici solo alle 15.21, per altro in orario di chiusura degli uffici comunali. Invitiamo per tanto i cittadini a segnalare le criticità in prima luogo agli uffici competenti, in questo caso AUSL Romagna e per conoscenza ai nostri uffici, questo perché i social e la stampa non sono i luoghi idonei a porre in primo luogo le proprie istanze, ma gli uffici competenti a svolgere questi compiti”.

“Comunque, – conclude il Sindaco – ancor prima di aver ricevuto la lettera, appena abbiamo appreso la notizia del trasferimento della pediatra per motivi personali, ho subito dato disposizioni di verificare con AUSL la situazione, interessandomi personalmente della questione. Essendo un momento particolare dal punto di vista sanitario, riteniamo non sia opportuno chiudere un ambulatorio pediatrico e rivendichiamo la nostra posizione espressa anche in altre circostanze di difesa dei servizi rivolti alla cittadinanza. Attendiamo ora risposta da AUSL che sta verificando le strade percorribili secondo norma di legge e nei tavoli di concertazione competenti con tutte le parti, tra queste anche i sindacati.”