I ragazzi di UPpunto e le storie della quarantena, fra chiusura forzata e nuove opportunità

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

QUARANTENA. QUANDO UN’IMPEGNATIVA CHIUSURA DIVENTA UNA PORTA APERTA PER SÉ E PER GLI ALTRI / 1

Parlando con alcuni amici è stato interessante scoprire come adolescenti, nostri coetanei, siano riusciti a vivere il periodo della quarantena in un modo totalmente inaspettato: immergendosi nella realtà che avevano di fronte, senza lasciarsi trascinare dal nulla che li tentava ogni giorno. Siamo rimasti talmente affascinati dalle loro storie che abbiamo deciso di portarle qui per farle leggere a tutti. Ecco due storie di ragazzi che hanno lasciato da parte le lamentele e cercato di trarre da ogni cosa che ci succede, un motivo per ripartire. La nostra idea è quella di estendere questo spazio con racconti anche di persone di tutte le età, perché la vera bellezza è rara, e quando c’è, va cercata, presa e mostrata. Cominciamo da Giovanni.

Giovanni Santoni, Liceo Scientifico Oriani Ravenna

Durante la quarantena hai scritto un libro. Come ti è venuta l’idea?

“Durante le vacanze di Pasqua 2020, nel pieno periodo di emergenza sanitaria, i professori di italiano della mia scuola hanno pensato di dare inizio a un concorso di scrittura. L’idea era creare una seconda versione del Decameron composta da tanti racconti, scritti e inviati dagli studenti del triennio intenzionati a partecipare. Ogni settimana veniva fornito un tema da seguire e il concorso è terminato la penultima settimana di scuola.”

Come hai capito che un semplice compito scolastico sarebbe potuto diventare qualcosa di più?

“Mentre partecipavo al concorso realizzavo che stavo facendo qualcosa di molto bello che aveva bisogno di essere ricordato, riordinato e stampato come si deve: in realtà la ragione dell’idea di stampare il libro è stata personale, volevo poter accedere alle mie storielle più facilmente in futuro, poi qualche copia ho avuto il piacere di condividerla con i miei amici più stretti.”

Pensi che questo impegno ti abbia aiutato a vivere meglio la quarantena?

“Mi ha aiutato a vivere molto meglio la quarantena, infatti ogni settimana aspettavo il tema da seguire nella stesura della novella e per tutta la settimana pensavo a una ipotetica trama. Nel weekend poi scrivevo e consegnavo la novella: spesso è stato un po’ impegnativo, ero già molto impegnato con la scuola e spesso ho fatto tardi la sera per riuscire a consegnare per tempo la novella, ma lo facevo con soddisfazione, soprattutto grazie al supporto della mia insegnante di italiano e di qualche mio compagno di classe con cui condividevo “in diretta” ogni novella.”

Come ti è venuta l’idea di pubblicarlo?

“Pubblicarlo è ancora una parola grossa, nel senso che per farlo bisognerebbe interpellare una casa editrice e inserirlo nel mercato, ed è un lavoro abbastanza impegnativo. Per ora ho stampato il libro ma soltanto per me (e per le persone a cui l’ho dato), e se un giorno riuscirò a pubblicarlo penso di modificarne alcune parti.”

La scrittura è qualcosa che ti piaceva già da tempo oppure è un passatempo che hai scoperto nel lockdown? Magari hai trovato una strada e potresti continuare a scrivere…

“La scrittura in realtà non mi aveva mai preso, ho scoperto questo passatempo nel lockdown. In questo momento, sinceramente, non penso di voler continuare a scrivere. Ho scelto di partecipare al concorso inizialmente perché era un’iniziativa della scuola che mi ispirava molto, è anche vero, però, che scrivendo l’ultima novella ho capito che mi piace e soprattutto mi serve, scrivere cose a carattere quasi psicologico. Mi serve per capire, analizzare e rendermi conto di quello che vivo e viverlo quindi al massimo. Nell’ultima novella ho raccontato infatti come ci si sente mentre si suona il pianoforte, una mia grande passione.”

Come pensi di aver vissuto il periodo di quarantena?

“La quarantena è stata sicuramente molto impegnativa, soprattutto verso la fine: stare in casa è oggettivamente difficile. Detto ciò non mi posso lamentare, sono stato molto bene grazie alla compagnia della mia famiglia: ogni giorno un pranzo speciale, spesso di sera un film… ho vissuto un periodo molto bello di convivenza con loro (mamma, babbo e soprattutto mio fratello che era da un paio di anni che vedevo solo per pochi giorni perché studia a Bologna). In conclusione, direi che è stata una tomba verso la fine, gli amici mancavano veramente molto, però dall’altra parta è stata una risurrezione per la riscoperta convivenza con la mia famiglia.”