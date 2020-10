La città che non ci piace: venerdì sera in centro? Assembramenti come se nulla fosse

Venerdì sera mi sono recata in centro storico a Ravenna verso le ore 21 per bere qualcosa, e ho osservato in noti locali

assembramenti di persone senza nessun tipo di distanziamento né mascherina … nessun controllo… gente ‘ammassata’ che beveva, rideva e si abbracciava come se nulla fosse …. io non sono per la chiusura dei locali, perché anche a me piace uscire la sera: basterebbe però usare l’intelligenza, e qualche controllo!

S.