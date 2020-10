Oltre mille e trecento euro raccolti coi due libri per la memoria di Villanova

È di circa mille e trecento euro la cifra raccolta grazie ai due libri dedicati alla storia recente di Villanova, Ad chi sit fiuòl? e I Brusé de bar in piàza, stampati con lo scopo di reperire fondi da destinare alla beneficenza e andati esauriti in pochi mesi. Detratte le sole spese vive, i fondi sono andati al Mercatino della Solidarietà, alla Tenda della Pace e al Circolo Arci Casablanca di Villanova e all’Associazione Romagnola Fibrosi Cistica di Cesena. Del libro è prevista una seconda e più ampia edizione, aggiornata anche con nuove immagini e nuovi disegni, per la prossima Pasqua.

Ad chi sit fiuòl?, nato da un’idea di Angelo Miano, sostenuto dal Consiglio di Zona, dal Mercatino della Solidarietà, dalla Tenda della Pace, dal Circolo Arci Casablanca e realizzato con la collaborazione di un gruppo di cittadini, è un volumetto dedicato principalmente ai soprannomi dialettali che Villanova attribuiva e attribuisce tuttora ai suoi abitanti e contiene anche immagini, disegni e racconti della vita di paese del recente passato.

Il libro I Brusé de bar in piàza (Ed. Il Ponte Vecchio) scritto dallo stesso Angelo Miano, ripercorre invece le vicende tragicomiche del gruppo dei Bruciati. Bruciati venivano chiamati alcuni giovani di Villanova che avevano a modello sia il Marlon Brando de Il Selvaggio sia il James Dean di Gioventù Bruciata e che dalla fine degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta hanno caratterizzato parte della vita giovanile di provincia.