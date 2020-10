Propeller Club Port of Ravenna: a Norberto Bezzi il Premio Master of Shipping 2020

Andrà a Norberto Bezzi il Premio Master of Shipping 2020. E’ questa la decisione, presa all’unanimità, dal Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, in occasione della seconda edizione del premio destinato a coloro che si sono particolarmente distinti nella propria attività professionale nel Porto di Ravenna.

“Norberto Bezzi, fondatore del The International Propeller Club Port of Ravenna di cui è attualmente Vice Presidente, socio fondatore dell’Unione Utenti del Porto di Ravenna, già Presidente di ASAMAR – Associazione Agenti Mediatori Marittimi Ravenna e di ARSI – Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali nonché della Commissione Porto, Trasporti e Logistica della Camera di Commercio di Ravenna. Rappresentante della Camera di Commercio di Ravenna nella “Commissione Raccomandatari Marittimi” e nella “Commissione Mediatori Marittimi”. Già Vice Presidente di Federagenti – Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi.

Sotto la sua presidenza è stato costituito il Gruppo Giovani dell’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi di Ravenna.

Massimo esperto di servizi alle navi e alle merci, è maestro indiscusso dei trasporti via mare ed intermodali di carichi unitizzati a mezzo containers. Ha messo a disposizione le sue conoscenze per la crescita del Porto di Ravenna e dei suoi operatori” spiegano dal Propeller Ravenna, nella motivazione.

La serata, per il Club primo evento in presenza dal lock down, si terrà al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, venerdì 23 ottobre, nel massimo rispetto delle misure atte a prevenire la diffusione del contagio da COVID19.