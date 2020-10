Ravenna. Farini Social Week: incontro con La Leche League e ricettario di quartiere al Mercato Contadino

Prosegue la Farini Fashion Week con due attività che si svolgeranno domani, martedì 6 ottobre: la mattina sarà dedicata alle mamme, con un incontro gratuito tenuto da La Leche League Italia presso CittAttiva in via Carducci 14. L’appuntamento, intitolato “L’allattamento si prende cura delle mamme, dei bambini e del pianeta”, è previsto alle 10. Sarà l’occasione in cui trovare risposte ai tanti dubbi sull’allattamento e ricevere informazioni per gestirlo al meglio. Si parlerà dei primi mesi di vita del bambino, i falsi miti, l’alimentazione complementare, il sonno del bambino, allattamento e lavoro, l’arte di essere padre e tante altre domande a cui una madre può cercare risposta.

La Leche League Italia Odv è un’associazione di volontariato, apolitica, aconfessionale e non a scopo di lucro, il cui obiettivo è offrire informazioni, incoraggiamento e sostegno alle mamme che desiderano allattare i loro figli. Fondata nel 1956 negli Stati Uniti, esiste in Italia dal 1979 ed è composta attualmente da oltre 120 consulenti opportunamente formate.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 3491026731.

Dalle 14 alle 18, invece, si terrà il Mercato Contadino lungo viale Farini, che già da qualche anno ravviva i martedì del quartiere, portando in città frutta e verdura, marmellate, pane e focacce e tanto altro, direttamente dalle campagne locali.

In questa occasione, CittAttiva distribuirà gratuitamente un ricettario di quartiere realizzato con il contributo di residenti, commercianti e tutti i cittadini attivi del quartiere.

Tutti gli eventi della Farini Social Week si possono seguire sulla pagina Facebook CittAttiva Ravenna