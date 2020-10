Ravenna. Progetto Dare Uia cerca giovani con ispirazioni: tre Story lab online il 5 e 8 ottobre

Tre laboratori online per giovani dai 18 ai 30 anni, lavoratori e studenti, che vogliono approfondire la propria conoscenza degli strumenti digitali e usare le tecnologie per costruire il proprio futuro lavorativo: questo è il tema dello Story Lab organizzato dal progetto europeo Dare Uia a cui sarà possibile partecipare il 5 o l’8 ottobre, dopo essersi iscritti tramite il link presente sulle pagine Facebook e Instagram del progetto Dare.

L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni che abitano, studiano o lavorano a Ravenna: gli orari dei laboratori sono il 5 ottobre dalle 14.30 alle 16.30, l’8 ottobre dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. I posti disponibili sono limitati, per questo è necessario tenere monitorati i canali social del progetto per potersi iscrivere in tempo.

Ogni partecipante potrà iscriversi a uno solo dei tre laboratori, dal momento che il programma è identico per tutti i tre. Agli iscritti verrà poi inviato un link a cui collegarsi per partecipare allo Story Lab (per informazioni: ebarbanti@cifla.it).

Il progetto europeo Dare Uia ha come obiettivo la sperimentazione nel quartiere Darsena di un processo di rigenerazione urbana basato sull’uso consapevole degli strumenti digitali e sul coinvolgimento fattivo della cittadinanza.