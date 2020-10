“Invasione” di pavoni a Punta Marina: una trentina gli esemplari che si aggirano per la località

Come riporta una nota dell’Ansa, a Punta Marina c’è un’invasione di pavoni: dopo le proteste dei residenti, il Comune sta studiando le misure per far fronte alla situazione. Pare che gli animali si siano diffusi da qualche anno e si stiano riproducendo a grande velocità (se ne stima una colonia di una trentina di esemplari che girano fra le case e sul lungomare) e che provocano anche danni ai tetti e alle coperture delle case, oltre a svegliare i residenti con i loro richiami nelle prime ore della mattina. L’assessore ai diritti degli animali del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini ha detto che il Comune, insieme ai carabinieri forestali, se ne sta occupando, ipotizzandone la cattura e il trasferimento in agriturismi o fattorie didattiche.