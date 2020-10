Massa Lombarda. Promozione della lettura con “Venturiniani in biblioteca”

Parte “Venturiniani in biblioteca”, nuovo progetto dedicato alla promozione della lettura, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda e dal centro culturale “Carlo Venturini”. Il progetto sarà presentato martedì 6 ottobre alle 18 al Centro culturale. Si tratta di un gruppo di lettura per lettori desiderosi di avventure letterarie alla scoperta di romanzi e autori noti e meno noti che a cadenza mensile si incontrerà in biblioteca, conversando su libri proposti e presenti nel centro culturale stesso. Ogni mese verrà proposta una nuova avventura: in base all’argomento mensile del calendario predefinito, la biblioteca metterà a disposizione, il mese precedente, un elenco di titoli, da cui ogni Venturiniano potrà scegliere un libro da prendere in prestito. Ogni lettore leggerà autonomamente il volume, di cui parlerà al Gruppo nell’incontro del mese successivo.

La partecipazione al gruppo è libera, volontaria e gratuita. Gli incontri si terranno presso la sala multimediale della biblioteca, ogni primo martedì del mese dalle 17 alle 18.30 e saranno condotti da Manuela Sangiorgi, amica della biblioteca. Per permettere il rispetto delle disposizioni contro il Covid-19 si potranno accettare fino a un massimo di 10 partecipanti. Per informazioni e adesioni contattare la biblioteca al numero 0545 985812 o tramite mail all’indirizzo biblioteca@comune.massalombarda.ra.it. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione e valorizzazione della lettura, grazie alla quale anche per il biennio 2020-2021 Massa Lombarda ha ottenuto il riconoscimento nazionale di “Città che legge”, riconoscimento che promuove e valorizza le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.