Al Teatro Alighieri di Ravenna “Capire la Musica” con Domenico Bevilacqua e Alessandra Ammara

Mercoledì 7 ottobre alle 21 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna continua la monografia delle Sinfonie di Beethoven nelle trascrizioni dell’epoca per pianoforte a quattro mani, organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Ravenna. La serata si preannuncia particolarmente interessante per l’esecuzione di due brani celebri come la Quarta e la Quinta Sinfonia, ma anche per la presenza sul palcoscenico del giovanissimo pianista ravennate Domenico Bevilacqua insieme alla sua maestra Alessandra Ammara.

Domenico Bevilacqua è molto amato dal pubblico ravennate per il quale ha cominciato a esibirsi fin da bambino. Alessandra Ammara, allieva di Maria Tipo e di Paul Badura Skoda, è una solista e docente molto apprezzata a livello internazionale, con un repertorio molto originale e una preziosa attività discografica.

Il Concerto del 7 ottobre sarà gratuito per gli abbonati alla stagione “Capire la Musica 2019/20”, che dovranno però contattare la biglietteria del Teatro Alighieri per ottenere il biglietto. Chi non fosse abbonato potrà acquistare gli eventuali posti ancora disponibili il giorno stesso del concerto al prezzo di 2 euro.