È in programma sabato 10 ottobre presso il Podere Pantaleone di Bagnacavallo l’edizione 2020 dell’iniziativa Un albero e un bambino. I 93 bimbi (47 maschi e 46 femmine) nati nel 2019 nel comune saranno festeggiati a partire dalle 15. Il pomeriggio inizierà con una visita guidata al podere. Seguirà, alle 16, il saluto dell’Amministrazione comunale e la consegna alle famiglie dei bambini di un libretto che potrà essere completato con foto e disegni nel corso degli anni. La consegna avverrà davanti all’albero messo a dimora per l’occasione, un Bagolaro (detto anche Spaccasassi), dedicato appunto ai piccoli nati lo scorso anno. La festa si concluderà alle 16.30 con una merenda offerta da Natura Nuova.

La manifestazione è organizzata da Comune di Bagnacavallo, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Podere Pantaleone. L’ingresso del Podere Pantaleone è in via Stradello. Occorrerà indossare la mascherina. Prenotazione obbligatoria (anche via WhatsApp): 347 4585280.