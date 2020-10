Liliana Casadei ospite della rassegna “Una Massa di libri” a Massa Lombarda

Giovedì 8 ottobre alle 17.30 Liliana Casadei sarà ospite di “Una Massa di libri” al centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda. Nel nuovo appuntamento della rassegna letteraria l’autrice presenterà il suo romanzo Agnese (Scatole Parlanti).

Agnese è una ragazza abituata a sognare tra i confini della propria mansarda, tra film e tante storie da creare attraverso l’amore per la scrittura. Per il proprio futuro, però, decide di giocarsi la carta di un’altra passione, la criminologia, e per inseguire l’obiettivo deve affrontare un trasferimento a Genova. L’impatto con la nuova realtà non è facile ma nel B&B dove alloggia incontrerà personaggi che solleticheranno la sua irrefrenabile fantasia. Sullo sfondo, una nonna “diva” in preda a una crisi esistenziale e tanti tasselli da ricomporre per provare a dare una svolta alla propria esistenza: Agnese è chiamata a orientarsi in cerca di un nuovo, possibile equilibrio.

Liliana Casadei è nata il 17 maggio 1984 in provincia di Bologna. Nel 2009 si laurea in Scienze Antropologiche presso l’Università di Bologna. Nel 2010 è uscita la sua prima raccolta di poesie Oltre le prigioni del corpo (Tempo al libro), nel 2014 il primo romanzo Come i binari (Arduino Sacco Editore), nel 2017 la raccolta di poesie Visioni oniriche (Eretica Edizioni) e il romanzo Le Imperfezioni (Antipodes), nel 2018 la raccolta di poesie Oceano di stelle (Eretica Edizioni), nel 2019 il romanzo Agnese (Scatole Parlanti editore) e la raccolta di poesie L’isola che non c’è.

Gli appuntamenti della rassegna si concludono giovedì 29 ottobre. Gli incontri sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati, nel rispetto delle normative anti Covid-19. Per informazioni e prenotazioni, contattare il centro culturale “Venturini” al numero 0545 985812 o scrivere a biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.

Sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini nei giorni precedenti le presentazioni saranno pubblicate alcune piccole anteprime sui libri a cura delle autrici stesse.