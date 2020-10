Sono tanti i raduni di oggi nelle piazze italiane, proprio quando sono stati stabiliti (all’udienza di ieri) altri 45 giorni di prigione per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere da febbraio in Egitto con accuse che annoverano anche la propaganda sovversiva su Facebook. E intanto l’opera dell’artista ravennate Gianluca Costantini che raffigura Patrick continua a girare per tutta Italia col suo messaggio di libertà. Milano, Venezia, Cagliari, Firenze… queste sono alcune delle ultime località in cui l’illustrazione ha fatto la sua comparsa.

IL GRUPPO AMNESTY CAGLIARI SOSTIENE PATRICK

Ieri il gruppo Amnesty Cagliari, fotografandosi con l’immagine di Costantini, ha dichiarato di sostenere Patrick e ne ha chiesto l’immediata scarcerazione

CAGLIARI

PATRICK ZAKY AL PALAZZO VECCHIO DI FIRENZE

Sinistra Progetto Comune ha scelto di agire, grazie alla disponibilità di Gianluca Costantini utilizzando il suo disegno, messo a disposizione, per portare l’immagine di Zaki in Palazzo Vecchio e in Consiglio Comunale.

FIRENZE

GIANLUCA COSTANTINI IN MOSTRA ALLA SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO DI VENEZIA

Durante La Cerimonia di consegna dei Diplomi del “Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione” (EMA, Global Campus Europe) per l’anno accademico 2019/2020 è stata inaugurata l’installazione dell’opera di Gianluca Costantini “Human Rights Education = Human Rights Defenders”.

VENEZIA

L’AQUILONE PER PATRICK TORNA A VOLARE A MILANO

Oggi 8 ottobre, alle 17:30 all’Arco della Pace di Milano, l’aquilone per Patrick Zaky ha volato nel cielo di Milano. Dopo il volo inaugurale del 12 settembre a Cervia e quello del 1° ottobre a Conselice, l’aquilone col volto di Patrick Zaky, disegnato dall’artista-attivista Gianluca Costantini, arriva a Milano per chiederne la liberazione.