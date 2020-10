Il MEI ha debuttato con “Cinema e musica” alla Casa del Cinema di Roma

Dopo il grande successo del MEI, la grande kermesse di musica indipendente ed emergente faentina, ha presentato alla Casa del Cinema di Roma un nuovo progetto audiovisivo tra musica e cinema. Si tratta di “Cinema e musica da La storia siamo noi a Cinema in Canto”, una serata speciale a cura di Jonathan Giustini, prodotta dal MEI durante la quarantena e che ha avuto on line una media di 2500 spettatori a puntata.

Il 7 ottobre si è svolta una serata speciale a cura di Jonathan Giustini e Massimo Della Pelle del MEI alla presenza di dirigenti Rai, Mibact, Regione Lazio e altre istituzioni che hanno potuto vedere le storie di alcuni grandi cantautori, raccontate attraverso il format. Apprezzato dal pubblico presente con un sold out, preceduto da un saluto di Giordano Sangiorgi del MEI e Luca Fornari di Atcl Lazio, il progetto sarà presentato in altri circuiti cinematografici e televisivi.