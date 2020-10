“Ti racconto una cosa...del primo giorno di scuola”: al via la raccolta oggetti per la mostra dell’Ecomuseo di Cervia

L’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia sta organizzando l’annuale mostra partecipativa “Ti racconto una cosa…”, che nella sua nuova edizione avrà come filo conduttore il primo giorno di scuola. Come per le edizioni precedenti, spiegano dal museo, tutti sono invitati a partecipare in maniera attiva, per raccogliere emozioni e ricordi dell’intera comunità.

Come partecipare?

L’invito dell’Ecomuseo è quello di dare in prestito alla mostra un oggetto che ricordi la scuola.

In questo periodo di massima allerta, scrivono dal museo, “in cui proprio la scuola è al centro dell’intera società non si può fare a meno di chiedersi come è stato vissuto il primo giorno di scuola. Come lo hanno affrontato i bambini e ragazzi che a settembre sono tornati sui banchi e come lo ricordano genitori e nonni che hanno vissuto epoche diverse. Riviviamo con voi la prima elementare oppure una prima classe che vi ha toccato il cuore o magari l’università per adulti alla quale vi siete iscritti di recente. Rendiamo questa mostra indimenticabile ed una speranza per tutti i ragazzi che sono sui banchi.Della mostra verrà prodotto un catalogo che sarà donato a tutti i partecipanti”.

Gli oggetti possono essere consegnati all’Ufficio IAT, Torre San Michele, fino a domenica 8 novembre; saranno poi riconsegnati al termine della mostra. ecomuseocervia@comunecervia.it

L’Ufficio IAT di Cervia è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 16.00, domenica e festivi dalle ore 11.00 alle 17.00. Per maggiori info: 0544/974400 (IAT Cervia), ecomuseocervia@comunecervia.it

Come ogni anno la mostra sarà allestita nella suggestiva cornice dei Magazzini del Sale in occasione delle festività natalizie.