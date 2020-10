Alessandro Pecci ed Alberto Morolli in campo per la conquista del titolo nell’Open del Ct Cervia

Tutto secondo le previsioni, le prime due teste di serie di fronte per la conquista del titolo. La finale del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia la giocheranno oggi, 9 ottobre, dalle 17 i primi due giocatori del seeding, nell’ordine il 2.3 Alessandro Pecci ed il 2.4 Alberto Morolli, portacolori del Tennis Club Riccione. Curiosamente entrambi l’anno scorso difendevano i colori del Ct Cervia in serie C.

Dunque ci sarà un derby per individuare il vincitore di questo importante torneo che ha riservato pregevoli spunti tecnici.

In semifinale Pecci ha battuto 6-4, 6-3 il 2.4 Leonardo Catani (Ct Albinea), testa di serie n.5, mentre Morolli (n.2) ha sconfitto 6-4, 6-2 l’altro 2.4 Luca Parenti (Club La Meridiana), testa di serie n.3. Ora non resta che seguire la finale più attesa.