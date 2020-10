Cervia. Sabato 10 ottobre alla Casa delle Farfalle visita guidata gratuita in LIS, per persone con disabilità uditiva e visiva

Sabato 10 ottobre alle ore 15.30 a Casa delle Farfalle è in programma una visita guidata gratuita in LIS, linguaggio dei segni.

L’appuntamento è il terzo di sette iniziative del progetto Parchi e musei per tutti, con cui Atlantide, in collaborazione con Noisy Vision Onlus e Cooperativa In Terras e con il contributo della Chiesa Valdese, apre le porte di musei e parchi a persone con disabilità uditivo e visivo, offrendo la possibilità di fruire delle meraviglie dei siti coinvolti attraverso una serie di appuntamenti gratuiti dedicati.

Le visite sono dei veri e propri percorsi di scoperta naturale, sensoriale e umana, esperienze per tutti in cui saranno proprio i partecipanti con difficoltà visive/uditive a condurre la visita e a trasmettere al gruppo qualità ambientali e sensazioni che sono abituati a percepire. Un approccio che si muove nella direzione dell´inclusione e al tempo stesso valorizza le qualità e le capacità di persone con difficoltà visive/uditive, che diventano protagoniste attive.

In generale tutte le iniziative sono mirate a risvegliare il senso di bellezza e di benessere e a stimolare la salute delle persone, rimettendole in connessione con la natura, la cultura e la bellezza dei luoghi scelti.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: 335 1209933 – 0546 77450 roccadiriolo@atlantide.net

Per il calendario delle iniziative del progetto Parchi e musei per tutti https://bit.ly/2FVGhAz