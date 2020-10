Cosa fare in caso di alluvione? Domenica 11 ottobre, video-pillole della R.C. Mistral per il progetto “Io non rischio”

Cosa fare in caso di alluvione? Cosa mettere nello zaino d’emergenza? Quante sono e dove sono le aree di ammassamento a Ravenna e nei lidi? Per trovare risposta a queste domande, e ad altre simili, basterà seguire, domenica 11 ottobre, le video-pillole realizzate dai volontari di protezione civile della R.C. Mistral di Ravenna. 18 video che verranno pubblicati e condivisi sul web, tramite i canali social dell’associazione ( profilo Facebook, Instagramm, Twitter e Youtube).

“Quest’anno l’appuntamento con “Io non rischio”, campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, si terrà nella piazza virtuale on line. – spiega Giancarlo Ferrante, volontario della R.C. Mistral Ravenna-. L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, ma attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di buone pratiche, i cittadini possono ridurre il rischio di trovarsi in situazioni di pericolo”.

“Domenica 11 ottobre, attraverso alcuni video, semplici e brevi, parleremo del RISCHIO ALLUVIONE, per sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti – prosegue Flavia Sansoni, Segretario Generlae dell’Associazione –. poichè già in passato il nostro territorio è stato interessato da questo fenomeno. Infatti in uno dei video, che pubblicheremo domenica, sarà possibile ascoltare la testimonianza diretta di una signora che a Savio ha vissuto due alluvioni”.

Saranno 18 gli appuntamenti di domenica, un video ogni mezz’ora, dalle 9 alle 18, grazie ai quali, i volontari daranno indicazioni e consigli. Ma non solo. Ad esempio, alle 14 è in programma il Trekking urbano virtuale, un video dei luoghi dove, ancora oggi, sono visibili i segni e le targhe delle alluvioni che colpirono Ravenna. “Faremo anche tre dirette video – prosegue la Sansoni –. Due dalle aree di ammassamento, dove vengono montati i campi di accoglienza in caso di necessità, a Ravenna città e a Ravenna mare, e uno dal sottopasso di Viale Europa, dove mostreremo la “linea Rossa” che indica, il livello di pericolo in caso di alluvione”

“Parleremo anche di disabilità in emergenza, con i ragazzi della UIL DM di Ravenna, per ricordare cosa fare e come chiedere aiuto, nel caso in cui una persona con disabilità si trovasse in pericolo durante un’alluvione” sottolinea la Segretario Generale.

“Seguire questi consigli è fondamentale per tutelare noi stessi e gli altri – conclude la Sansoni – . Ricordiamoci sempre che tutti siamo parte della Protezione civile, quando diamo una mano alla risoluzione dell’emergenza. Per essere una componente “giusta” però è fondamentale non improvvisare ma saper bene cosa fare.”

L’appuntamento con #Iononrischio è quindi per domenica 11 ottobre, sui canali social della R.C. MISTRAL

https://www.facebook.com/R.C.MISTRAL

https://www.youtube.com/channel/UCOOqFTIrMlt762-bK0khyUg