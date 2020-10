Ericailcane in mostra a Mantova: collaborazione tra il Comune di Ravenna e quello lombardo

E’ in atto una collaborazione culturale tra il Comune di Ravenna – in relazione all’artista Ericailcane, presente in esposizione negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste negli scorsi mesi di giugno luglio – e quello di Mantova, che da domani mette in mostra l’artista.

A Mantova la personale “Carte disegnate” di Ericailcane

Sarà la mostra “Carte disegnate”, con opere dell’artista Ericailcane, ad aprire l’autunno dell’arte mantovana, in calendario dal 10 ottobre al 2 novembre alla Casa del Rigoletto. Un progetto a cura di Andrea Losavio, coordinato da Caravan SetUp, realizzato in collaborazione con D406 Galleria d’arte contemporanea di Modena, con il patrocinio del Comune di Mantova. L’iniziativa, inoltre, è parte della cooperazione tra il Comune di Mantova e il Comune di Ravenna per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile, promosso da Anci e Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Bando SINERGIE.

L’esposizione offre uno sguardo inedito sulla produzione di Ericailcane, noto artista italiano, attivo nel campo dell’arte urbana e dell’illustrazione. La mostra è pensata per creare un continuum fra il quartiere Lunetta e il centro città, attraverso un’indagine sul percorso artistico di Ericailcane, continuando a perseguire gli obiettivi del festival Without Frontiers. L’artista aveva preso parte al festival nel 2018, realizzando insieme a Bastardilla un’opera dedicata alla violenza dell’uomo sulla donna. Dall’opera realizzata nel quartiere di Lunetta saremo catapultati all’interno dell’universo immaginato da Ericailcane, popolato dai suoi caratteristici e distintivi personaggi zoomorfi.

L’esposizione ospiterà una parte di opere provenienti da “Potente di fuoco e altri disegni”, mostra tenutasi a Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna. Animali fantastici e magici, a tratti distopici e inquietanti, altre volte poetici e incantati prendono vita dalla fervida immaginazione del piccolo Leonardo in una serie di disegni che segretamente e forse inconsciamente consapevole del talento del figlio, il padre ha conservato per più di 20 anni, per poi riconsegnarli al Leonardo adulto, ormai diventato il noto Ericailcane, accompagnati da una toccante lettera che sarà possibile leggere in mostra. L’artista ha reinterpretato quindi tutta la sua produzione infantile, con tratti ora esperti e quasi calligrafici in una sfida al tempo che non può trovare vincitori.

A fare da contraltare alla vivacità cromatica dei pastelli realizzati dall’artista in età prescolare e poi reinterpretati 20 anni dopo, è il “Giudizio Universale” lavoro composto da 4 carte in bianco e nero per un disegno di grandi dimensioni cm 100×140 elaborato e complesso, ricco di figure e riferimenti alla drammatica attualità.

E ancora carte di medio/grandi dimensioni create alcuni anni fa per la mostra al Museo Nazionale di Bogotà, nonché una serie inedita di disegni a china in bianco e nero che completano l’esposizione, insieme al disegno originale che è stato riprodotto con stampa serigrafica sulla tavola da skateboard realizzata in serie da Bonobolabo di Ravenna.