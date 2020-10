Escursione in bicicletta e visita alla Wasp di Massa Lombarda con la Fiab Ravenna

La ciclo-escursione di FIAB Ravenna per sabato 10 ottobre prevede un’interessante visita dedicata alla tecnologia, alla WASP 3D di Massa Lombarda. Ilritrovo è alle 8:30 inPiazza San Francesco. Da lì partirà la pedalata su percorso asfalto verso Massa Lombarda, dove sarà possibile vedere da vicino la “BIG DELTA”, la stampante 3D di 12 metri, la più grande del mondo: una sfida realizzata con successo nel 2015 da WASP, azienda italiana leader nel settore della stampa 3D.

Ad attendere i partecipanti ci sarà il CEO dell’azienda della Bassa Romagna, Massimo Moretti, anche lui cicloturista e grande ambientalista. La visita sarà al Parco Tecnologico, dove si potranno incontrare i primi moduli in terra cruda stampati in 3D e di seguito, all’interno dell’azienda, le tipologie di stampanti 3D declinate per settori applicativi. Per il ritorno si potrà scegliere di tornare a Ravenna in bici, e in questo caso i chilometri totali sono 80, oppure si potrà tornare in treno da Lugo – ci sono corse ogni ora.

E’ previsto il pranzo in un ristorante in zona con un menù concordato. Per maggiori dettagli consultare il sito www.fiabravenna.com o stampa.fiabravenna@gmail.com. Gli organizzatori assicurano che saranno garantite le misure anti Covid.