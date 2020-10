La Fraternità San Damiano di Ravenna organizza un ciclo di conferenze su Dante come uomo e poeta, celebrando il 700centesimo del Poeta assieme alle innumerevoli iniziative che si terranno a Ravenna per riconoscere all’ uomo e Poeta la sua magnificenza conosciuta in tutto il mondo.

“Il ciclo di conferenze sarà tenuto da Riccardo Starnotti, Presidente dell’Ass. Cult. Amici di Dante in Casentino, Guida Turistica di Firenze, Esperto su Dante Alighieri e la Divina Commedia. Inventore del “Cammino di Dante in Casentino”, promotore di viaggi d’ istruzione e per gruppi nei luoghi solcati dal Sommo Poeta nei luoghi dell’esilio, in particolar modo in Casentino, prima valle dell’ Arno e con un’esperienza decennale e più di 100 eventi tra serate dantesche, conferenze e corsi online, sarà presente a Ravenna nel novembre 2020

Dante: Uomo e Poeta

Ciclo di conferenze curate da Riccardo Starnotti Conferenza + cena €.15,00

Cena max 30 persone solo su prenotazione posti limitati

Ingresso solo conferenza contributo consigliato min. €. 5,00 (si consiglia la prenotazione max posti 50)

Obbligo della mascherina

Info e prenotazioni Daniela 3386215630

mercoledì 4 novembre Dante e i luoghi dell’esilio

mercoledì 11 novembre Dante e il “Dolce stil novo”

mercoledì 18 novembre Dante e la politica

mercoledì 25 novembre Dante e la numerologia

Per conoscere meglio Starnotti è possibile visitare Il Canale Ufficiale youtube “Amici di Dante in Casentino”