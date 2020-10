Orario ridotto all’ufficio postale di Villa San Martino. Il Sindaco: “Ci hanno comunicato che non si prevede estensione”

“Gli abitanti di Villa San Martino – scrive Davide Ranalli, Sindaco di Lugo, in un post Facebook – da tempo mi segnalano diverse difficoltà dovute al ridotto orario del locale ufficio postale, che da tempo è aperto solo un giorno a settimana. Una situazione che mette sicuramente in difficoltà chi, per diverse ragioni, non riesce a spostarsi e raggiungere gli altri uffici postali nel territorio e che sappiamo ha portato anche a spiacevoli inconvenienti, dovuti alla notifica in ritardo di raccomandate. Penso sia giusto che sappiate che già da tempo l’Amministrazione comunale si è impegnata a richiedere a Poste Italiane di ripristinare il precedente orario, ma al momento ci hanno comunicato che non si prevede questa estensione dell’orario di apertura. Un’estensione che noi riteniamo necessaria per tutti i cittadini di Villa San Martino e del territorio limitrofo e per le aziende della zona”.