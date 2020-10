Ravenna, tampone al drive through senza prenotazione, Ausl specifica: “Accesso solo con prescrizione medica”

L’Ausl fa sapere che nei giorni scorsi a Ravenna è stata attivata, in via sperimentale, la possibilità di accesso diretto al drive through situato presso il CMP, senza necessità di prenotazione: questa possibilità è riservata a persone sintomatiche con sintomi compatibili con Covid 19 per i quali, il medico di famiglia formula un dubbio clinico concreto che possano aver contratto l’infezione da covid 19 e pertanto prescrive il tampone.

“Va dunque ben precisato che, a differenza di quanto si sta diffondendo su alcuni social media, – specificano dall’Ausl – l’accesso al drive trhogh non è previsto senza prescrizione medica. E’ il medico curante che, sulla base della conoscenza della storia clinica e dei sintomi può richiedere il tampone. Si prega dunque chi non è in tale situazione di non recarsi presso la struttura e neanche, in assenza di sintomi, di rivolgersi al proprio medico per richiedere la prescrizione del tampone”.