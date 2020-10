Torna la Mostra del Fungo organizzata dal Gruppo Micologico Lughese

È tutto pronto a Lugo per la 38^esima Mostra del Fungo, il tradizionale appuntamento autunnale organizzato dal Gruppo Micologico Lughese. Anche quest’anno l’allestimento si terrà, nella Sala Mostra, del Castello Estense (Ex Pescheria La Rocca) Lugo (RA) Largo Tricolore 1. La mostra sarà inaugurata sabato 10 ottobre alle ore 16.00 (aperta fino alle 20.30), e sarà visitabile pure la domenica 11 ottobre (dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14.30 20).

L’obiettivo dell’esposizione è infatti quello di diffondere la cultura Micologica e Botanica, grazie anche agli esperti dell’associazione GML, che saranno a disposizione del pubblico per illustrare gli esemplari esposti.

La mostra sarà organizzata in modo tale da costituire, un percorso didattico /scientifico all’insegna della natura, dell’ecologia e della scienza, cercherà inoltre di far luce sull’importanza dei funghi, per l’ecosistema e la salute dei boschi.

Verrà valorizzata anche la sezione Botanica, predisponendo un ampio uno spazio al regno dell’orto, ma soprattutto per informare e conoscere, le erbe spontanee commestibile e quelle velenose.

La Mostra del fungo, che gode del patrocinio del Comune di Lugo, è organizzata con il sostegno di BCC, Confcommercio e Ascom Servizi Lugo. Per informazioni è possibile contattare il numero 335 6464932 o scrivere all’indirizzo email info@michelepetralia.it.

La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero

Come visitare la mostra

Il Gruppo Micologico Lughese, fa presente che durante la visita, per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale, l’uso della mascherina è obbligatorio, evitando affollamenti cui il distanziamento sociale è assicurato e in cui è possibile rispettare i protocolli di sicurezza e salvaguardare la salute dei partecipanti nel rispetto dell’ordinanza in vigore.