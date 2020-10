Al via il 18° Ottobre Giapponese con la mostra “Endocosmo Maraini” al Voltone della Molinella di Faenza

Viene inaugurata a Faenza sabato 10 ottobre alle ore 17 in videoconferenza con le nipoti di Fosco Maraini la mostra fotografica “Endocosmo Maraini – Il Giappone di Fosco Maraini” a cura di Nour Melehi e Mujah Maraini-Melehi. In presenza Massimo Isola, Sindaco di Faenza, Maria Rosaria Scolaro, Presidente Associazione Gemellaggi Faenza e Marco Del Bene, Presidente A.S.C.I.G. La mostra sarà allestita dall’11 al 25 ottobre nella Galleria comunale d’Arte Voltone della Molinella. Le visite su appuntamento da richiedere al 348 8151272. La mostra dà il via al 18° Ottobre Giapponese.

ENDOCOSMO MARAINI – IL GIAPPONE DI FOSCO MARAINI

Il Festival Ottobre Giapponese giunge quest’anno alla 18^ edizione. Edizione molto diversa dalle precedenti in osservanza delle disposizioni nazionali ed internazionali per il contenimento della pandemia da Covid-19. Il lockdown e il conseguente blocco dei trasporti di persone e merci non ha permesso la realizzazione della mostra di ceramiche Mino, in omaggio a Toki, città gemellata con Faenza dal 1979, che è stata rimandata a ottobre 2021.

L’amore per la cultura e le tradizioni giapponesi ci ha portato alla scelta di ospitare a Faenza la mostra fotografica degli scatti di Fosco Maraini, viaggiatore, etnologo, antropologo, fotografo, narratore, professore, orientalista, alpinista. Attraverso la sua esperienza umana ed estetica in Giappone, riflettiamo sulla chiusura dell’oggi, dello stare lontani dai nostri amici giapponesi, della mancanza della bellezza dei paesaggi, delle tradizioni e dei riti del Paese del Sol Levante, del dover rinunciare agli incontri con gli uomini forti e le donne sportive e geishe. Come nel secolo scorso, anche oggi ci nutriamo della speranza di superare presto le macerie di questo distacco e di riprendere con passione, orgoglio e felicità le nostre proficue relazioni culturali.

“Il Giappone per me non è più una cosa che si prenda o si lasci; è una frazione del sangue, un’esistenza delle selve interiori” Fosco Maraini.

Fosco Maraini (1912-2004) è stato viaggiatore, etnologo, antropologo, fotografo, narratore, professore, orientalista, alpinista. Come in un insieme ‘organico’, una rappresentazione dell’universo marainiano non può non contenerle tutte, poiché in esso ogni linguaggio è intimamente connesso agli altri: immagini e parole, sguardo fotografico e sguardo antropologico, analisi culturale e istinto esplorativo, mente e cuore.

Nel 1938 Maraini partiva – con lui la moglie Topazia Alliata e la primogenita Dacia – alla scoperta di nuove possibilità fuori dall’Italia (su di essa incombono gli spettri del Fascismo e del Nazismo) e all’incontro del suo, allora nascente, interesse per una pratica etnografica in terra d’Oriente.

Quello che inizialmente può apparire come una destinazione casuale, una scelta dettata dalla necessità di lasciare il proprio paese, è in realtà frutto di un seme gettato nel suo animo fin dall’infanzia, grazie a certi racconti su affascinanti paesi lontani e letture compiute in casa da bambino.

La mostra Endocosmo Maraini – a cura delle nipoti Nour Melehi e Mujah Maraini-Melehi e fortemente voluta dall’Istituto Giapponese di Cultura, con il contributo di Alinari e del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Viesseux – ripercorre visivamente l’esperienza umana ed estetica di Fosco Maraini in Giappone, proponendo una selezione di oltre quaranta fotografie (bianco/nero e colore) provenienti dall’archivio privato della famiglia e dagli Archivi Alinari, dagli Archivi Alinari che gestiscono il patrimonio fotografico di Fosco Maraini. Accanto alle immagini, saranno presenti testimonianze e ricordi delle sue figlie, Dacia e Toni Maraini, testi di Giorgio Amitrano, Gloria Manghetti, direttrice del gabinetto Vieusseux di Firenze, e un montaggio video della regista Mujah Maraini-Melehi.

La mostra consta di 5 sezioni: 1. Endocosmi famigliari, esocosmi storici 1938-1946/ 2. Diario dal Giappone 1938-1946/ 3. L’antropologia del Citluvit. Gli Ainu di Hokkaido 1939 e 1954/ 4. La bellezza carpìta all’Empresente 1953 – anni ’80/5. Vieusseux-Asia e la ‘Stanza-Mondo’.