Banchi delle elementari trasformati in “macchinine” di cartone, per combattere l’isolamento delle norme anticovid

E’ stato presentato all’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna e a tutti i comuni della regione un progetto sociale in tema di scuole e Covid, da parte dell’associazione Visionari (no profit specializzata in tecnologia), in collaborazione con l’azienda Ecovida.

Si tratta del progetto “Bibicar”, pensato per rendere meno traumatiche le norme anticovid su distanziamento e divieti che limitano i contatti tra i bambini: si tratta di vere e proprie “cover anti-Covid” da applicare ai banchi delle scuole dell’infanzia ed elementari della regione, per trasformare il banco stesso in un gioco istruttivo rendendolo un luogo protetto, personalizzato e a prova di Covid.

Nel dettaglio Visionari ed Ecovida hanno ideato una cover totalmente ecocompatibile e sicura, realizzata da cartone e plastica riciclata che, montata su un banco scolastico, lo trasforma in una macchinina. Ben 5 le grafiche a disposizione delle scuole: camion dei pompieri, macchina della polizia, pulmino e due utilitarie.

“Una volta montata – spiegano gli ideatori -, la cover “Bibicar” rende il banco un posto sicuro, chiuso sui tre lati dove siede il bambino ma con inserti in plastica riciclata trasparente come parabrezza e finestrini, in modo da consentire la visione all’esterno e l’interazione con gli altri bambini e l’insegnante. Il progetto assegna inoltre al bambino stesso un ruolo centrale, consentendogli di colorare la sua macchinina e scrivere il proprio nome sulla targa, personalizzando al massimo il banco. L’obiettivo principale del progetto è quello di preservare la salute del bambino, mantenendo intatte le regole del distanziamento sociale attuale, trasformando le regole anti-Covid che possono rappresentare un trauma per i più piccoli in un gioco istruttivo”.

Il progetto viene ora proposto a tutti i comuni dell’Emilia Romagna e all’Ufficio scolastico Regionale, affinché ne valutino l’adozione sul territorio.