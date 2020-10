Gara di solidarietà per aiutare la piccola Milica, malata di leucemia, lanciata dal gruppo Ravenna Centro Storico

L’associazione Ravenna Centro Storico ha lanciato attraverso la catena dei suoi soci una gara di solidarietà per aiutare una piccola bimba, la cui vita è partita decisamente in salita, per gravi problemi di salute, che necessitano di fondi cospicui per essere affrontati. Milica è nata il 14 giugno 2019 ed ha dunque poco più di un anno. È affetta dalla sindrome di Down, non è italiana e la nonna lavora a ore presso alcune famiglie della nostra città.

“La bimba – raccontano i soci di RCS – è venuta in Italia dalla nonna insieme alla mamma, ma il 17 agosto si è sentita male: al pronto soccorso l’hanno immediatamente inviata alla pediatria oncologica di Rimini, dove purtroppo le è stata diagnosticata una Leucemia acuta Mieloide. È stata inserita nel piano terapeutico che prevede 4 cicli di chemioterapia ed altri ricoveri per una durata minima di 6 mesi con un primo preventivo di spesa si aggira attorno ai 40.000 euro ma insieme ad alcuni volontari si sta valutando se in accordo con Ausl si possa ottenere una riduzione dei costi… lo sforzo sarà comunque considerevole”.

“Chiediamo a tutti un offerta per Milica, che può essere effettuata tramite Satispay al numero di cellulare dell’associazione (3496570010) semplicemente cercando “Ravenna Centro Storico” fra i contatti oppure per tutta la giornata di domani e dopodomani in piazza San Francesco dove sarà presente una cassetta destinata alla raccolta di fondi. Come di consueto relazioneremo su raccolta e destinazione dei fondi sul gruppo”.