Arte a Cervia: 40 artisti del Festival delle arti espongono al Magazzino del Sale opere ispirate a Fellini

Inaugura giovedì 15 ottobre, alle ore 18,30 alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Cervia Cesare Zavatta, la mostra diffusa dedicata alla kermesse estiva “Festival delle arti” organizzata dall’Associazione Culturale “Il Cerbero” in collaborazione con il Comune di Cervia, che ogni anno invade il Porto canale di Cervia dove decine di artisti si esibiscono in diretta e creano opere con tecniche espressive e abilità estetiche diverse.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 26 ottobre al Magazzino del sale di Cervia, è giunta alla 19^ edizione ed espone, nello specifico, le opere realizzate da circa 40 artisti ispirati dal tema: “Federico Fellini, un realistico visionario”. Il sogno e la realtà sono la dicotomia che segna il lavoro di Fellini. Il regista metteva assieme il vissuto, la realtà assistita e la trasformava in una nuova vita, viveva il quotidiano con la poetica generata nella terra di Romagna e lo trasformava in un linguaggio comprensibile ai frequentatori di cinema. “La fantasia e il sogno ci traghettano in una realtà possibile” è stato il tema proposto agli artisti che questa estate hanno creato la loro opera da esporre.

In mostra le opere di: Albani Daniela, Alboni Paola, Amicucci Margherita, Ancarani Paolo, Balducci Irene, Belletti Marcella, Borgia Liliana, Budini Patrizia, Calcinari Ansidei Eliseo, Cardinale Silvana, Casabianca Barbara, Casadei Mauro, Catitti Sergio, Cimatti Cristian, Dallara Roberta, Di Bartolomeo Letizia, Di Bartolomeo Massimo, Ferri Fausto, Grassia Davide, Lombardi Gabriele, Margotti Mascia, Mariotti Mara, Medri Luciano, Menò Marie, Panetta Francesco, Pavolucci Fabrizio, Placci Paolo, Prada Castillo Gregorio, Quadrelli Liliana, Randi Elisabetta, Riviezzo Elvira, Romano Lara, Rondinini Laura, Tirrò Francesca, Tassinari Paola,Valenti Sara.

Nello spazio antistante l’ingresso del Magazzino del sale dalle ore 18.00 si svolgerà la performance dal titolo: “Amsoscord” del collettivo Ossigeno Rosso, composto da Fausto Ferri, Gregorio Prada Castillo, Fabrizio e Elena Pavolucci, Eliseo Calcinari Ansidei.

Questi artisti creeranno sul selciato un nastro filmico di 24 quadri, in cui il pubblico sarà invitato con gessetti e colori a intervenire con parole, frasi e disegni inspirati a Fellini. Prenderanno così forma pellicole e immagini di film, parabole felliniane e personaggi.

L’intero evento è realizzato con il contributo di: Comune di Cervia, Club Del Sole, Ifa, Nadep.

Mostra a cura: Silvana Costa

Orari di visita tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 18.30

Mostra aperta dal 15 al 26 ottobre

Ingresso: gratuito

Organizzazione: Associazione Il Cerbero info@ilcerbero.it

Per informazioni: Il Cerbero – cell. 3358151821 – 3334317970 – 3381221655, e-mail: info@ilcerbero.it, https://www.facebook.com/il.cerbero.