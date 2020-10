Bellezza Fuori Porta: secondo concerto alla pieve di S.Cassiano in Decimo di Campiano

Dopo qualche settimana di pausa torna il festival Bellezza Fuori Porta, che conduce nei luoghi artistici del circondario Ravennate riempiendoli di musica. Il festival è quest’anno dedicato a Dante e questo è il secondo appuntamento di una “Divina Commedia a ritroso” che è partita dal Paradiso e arriverà sabato 18 ottobre all’Inferno.

Questo appuntamento dedicato al Purgatorio entra nel vivo della musica al tempo di Dante e presenta i musicisti-poeti che egli più apprezzava e che ha citato nella Cantica, come il famoso Arnaldo Daniello (Arnaut Daniel). Le voci e gli strumenti di Enea Sorini e Peppe Frana condurranno atttraverso l’opera dei trovatori provenzali, antichi “cantautori” di altissimo livello che Dante aveva come modello per la propria poesia e che nasceva indissolubilmente legata alla musica.

Le disposizioni sanitare prevedono per la partecipazione al concerto l’uso obbligatorio della mascherina fino all’arrivo al proprio posto, la sanificazione delle mani e, per evitare assembramenti, sarà necessario prenotare i concerti sul sito collegiummc.racine.ra.it, dove si trovano tutte le informazioni del festival.

Qui il programma dettagliato della serata: Campianoprogramma sala