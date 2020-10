Lugo: rotatoria tra via Taglioni e Piano Caricatore, modifiche alla viabilità dal 12 ottobre

Lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Taglioni e via Piano Caricatore, a Lugo: per consentire gli interventi da lunedì 12 ottobre fino a termine lavori la viabilità subirà alcune modifiche, con l’interdizione alla circolazione veicolare nella suddetta rotatoria.

Dal 12 ottobre chi percorre via Piano Caricatore in entrambi i sensi di marcia deve proseguire diritto all’intersezione con via Taglioni. Via Taglioni, nel tratto compreso tra via Rivali San Bartolomeo e via Piano Caricatore, è aperta al traffico per poter accedere ai parcheggi presenti nella via, ma i veicoli non potranno impegnare la rotatoria per dirigersi in via Piano Caricatore.