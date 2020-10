Ravenna. “Il Terzo Mondo” Onlus: continua con soddisfazione l’attività agricola dell’associazione

“Continua con soddisfazione l’attività agricola dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus!”

Con questa dichiarazione lanciata dal Presidente dell’associazione Charles Tchameni Tchienga, i volontari della Onlus continuano a dedicarsi con amore e passione alla coltivazione dell’orto solidale: “nel pezzo di terra sito all’orto Comunale di via Chiavica Romea, come si può ammirare dalla foto in articolo – spiega Tchameni – i volontari dell’associazione oltre a cavoli cappucci e broccoli coltivano anche cipolla, aglio e tante altre piante di stagione. Queste bellissime piante di legumi sono il frutto di un duro e accurato lavoro, tantissime ore di sacrifici”.