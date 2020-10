Casi di positività nelle scuole di Massa Lombarda: tamponi ad alunni e personale

Dopo un caso accertato ieri, domenica 11 ottobre, alla Scuola primaria L.Quadri, il primo cittadino di Massa Lombarda Daniele Bassi fa sapere che gli è “stato appena comunicato dall’Ausl Romagna, Dipartimento di Sanità pubblica, un caso di positività nella scuola materna comunale Pueris Sacrum, gestita dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.Il Dipartimento di Sanità pubblica, in stretto raccordo con con l’Amministrazione e con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha già provveduto ad informare le famiglie e ad attivare il protocollo di isolamento per i bambini, il personale docente e ausiliario della sezione interessata”.

L’Ausl, fa sapere Bassi, “ha valutato opportuno prevedere l’isolamento disciplinare per la sezione della scuola dell’infanzia. Mentre per la scuola elementare i bambini potranno continuare a frequentare così come i bambini delle altre sezioni della scuola dell’infanzia. Sono stati programmati per domattina, 13 ottobre, i tamponi per tutti i bambini che frequentano la sezione interessata e per i loro docenti e il personale ausiliario che opera nella scuola. Nel frattempo l’Unità Operativa di Pediatria di comunità ha effettuato il sopralluogo dei locali scolastici e ha constatato il rispetto dei protocolli per contrastare la diffusione dell’infezione”.

Ausl e Unione, conclude il Sindaco, “stanno collaborando attivamente per monitorare la situazione e naturalmente non appena si avrà l’esito dei tamponi eseguiti ne daremo comunicazione. Mi preme sottolineare come le misure previste in questi casi siano state prontamente attivate a tutela della salute e della sicurezza di tutti. Nei prossimi mesi dovremo affrontare con pazienza e attenzione un periodo che ancora una volta non si rivelerà semplice, ma con la collaborazione di tutti sono fiducioso che potremo presto uscire da questa delicata situazione”.