Ciro di Maio (Presidente ArciGay Ravenna): contro la paura del diverso che genera fobie, serve più cultura

Un vergognoso episodio di omofobia subito da Ciro di Maio, Presidente dell’Arcigay, ha di recente scosso la comunità ravennate. Dei balordi, probabilmente facendosi scudo dell’oscurità, hanno imbrattato con una scritta offensiva la porta della sede dove lavora. “Una vigliaccheria alquanto bassa, perché non può non essere vigliacca la persona che con il favore delle tenebre, nascondendosi nel silenzio notturno, ti scrive sulla porta una parola per recarti offesa”, questo il commento a caldo di Ciro di Maio. “Io ci metto la faccia – dice – perché credo che l’omobitransfobia sia da condannare. Non provo vergogna per quello che sono e per quello in cui credo, perché non essere eterosessuali non è una cosa per cui nascondersi” prosegue.

Il Sindaco Michele de Pascale ha duramente condannato l’atto, esprimendo la sua solidarietà e la vicinanza, anche a nome della cittadinanza, nei confronti della vittima dell’aggressione. L’intolleranza di genere continua ad essere, purtroppo, a tutt’oggi, nonostante da più parti si faccia campagna di sensibilizzazione sociale sul punto, un aspetto ancora presente nella cultura della nostra comunità. La si contrasta mettendo in atto diverse strategie, se ne discute, in dibattiti e seminari dedicati, si fa informazione, se ne parla nelle scuole per investire sulla formazione di un pensiero ancora in fase di sviluppo. Tuttavia la paura del “diverso” ha ancora un forte fondamento nel pregiudizio che trova la sua massima espressione nel negare l’altro o nel tentativo di annullarlo.

“Lei è la prima persona – mi confessa di Maio – che legge l’accaduto come un’aggressione. Effettivamente, non posso non concordare con lei, in quanto, quando si compiono azioni come l’imbrattamento di una vetrina di un’attività lavorativa privata, preciso che nello specifico parliamo di uno studio di consulenza gestito da me, si è comunque di fronte ad un atto di violenza, e lo sarebbe allo stesso modo qualora ne fossi stato un semplice dipendente. Quando vai ad imbrattare qualcosa che non ti appartiene, solo per mostrare un disappunto piuttosto che un disagio verso una caratteristica, questo è un atteggiamento che ha i connotati tipici di un’aggressione, di qualsiasi natura sia, anch’io la reputo tale. Prescindendo dal fatto che io poi abbia la forza di reagire, questo non rende il gesto meno aggressivo di quanto effettivamente non sia”.

“Il mio è un ufficio fronte strada, dove eroghiamo servizi, di cui molti a favore di privati con partita Iva. Sono stato assente dallo studio per qualche giorno, in quanto fuori Ravenna per prendere parte ad una riunione, per cui non so in quale lasso di tempo andare a collocare l’episodio. Presumo – continua di Maio – abbiano agito di notte, considerando che il contesto in cui mi trovo è di discreto passaggio, sono al di sotto di un campanile di una chiesa che ospita tra l’altro un gruppo di giovani dell’Agesci che fanno aggregazione al sabato. La domenica ci sono le funzioni religiose alle quali prende parte tanta gente. Per queste ragioni mi sento di non poter escludere che chiunque abbia commesso questo gesto, lo abbia fatto di notte, sicuro di passare inosservato, anche se non sarebbe difficile agire di giorno, vista la mancanza persino di una saracinesca”.

“Purtroppo non è il primo episodio subito. Quando ci si espone in prima persona per difendere qualcosa in cui si crede, tutelando i diritti civili, ovvero dando aiuto o facendo avere agevolazioni a favore di persone con disabilità, o come fornire supporto ad una comunità di stranieri o di immigrati in generale, dal momento in cui si sceglie di “metterci la faccia”, inevitabilmente ci si espone personalmente ad azioni di diversa tipologia. Ciò che mi ha spinto a denunciare – prosegue – è stato il fatto che nelle ultime settimane le cose sono state troppo ravvicinate, ovvero qualche persona in un momento di disappunto in merito all’erogazione di un servizio, non necessariamente nei miei confronti ma anche nei riguardi di qualche mio collaboratore, si è reso protagonista di una velata considerazione su quello che è la mia attività associativa. Ad onor del vero, due settimane prima dall’episodio dell’imbrattamento, all’ingresso del mio ufficio, ho trovato degli sputi, atto spiacevole che ho voluto etichettare come tale e che ho segnalato alle forze dell’ordine”.

“Quando ho trovato la vetrina del mio studio imbrattata, istintivamente avrei voluto cancellare quello scempio, ma poi ho ritenuto non fosse giusto farlo, in quanto sarebbe stato come se volessi legittimare implicitamente un siffatto tipo di comportamento. Sono convinto che queste azioni debbano essere arrestate sul nascere, prima che degenerino, impedendo che vengano simulate da altre persone che si sentono autorizzate ad esprimere il loro disagio personale alla stessa maniera sbagliata. – continua Ciro di Maio – Ho dunque ritenuto opportuno denunciare il fatto, sia pubblicamente che alle autorità competenti.”

“Tutta questa violenza secondo me è una concatenazione di situazioni, una sorta di “stratificazione di problematiche”. Nel momento in cui fornisco assistenza ad una specifica fascia della società che ha delle fragilità, facendo ottenere, ad esempio, sussidi a persone disabili da parte del sistema di welfare, piuttosto che dare supporto per calcolare come pagare le tasse, questo genera un malessere che sfocia spesso in attacchi. Fin tanto che restano circoscritti ad un profilo strettamente professionale, pur essendo spiacevoli, potrebbero essere quasi catalogati come opinioni. Ma non è accettabile essere giudicati sul piano personale, a causa di una tendenza, di un diverso orientamento, non necessariamente sessuale, ma anche in relazione alla propria identità o in base alla propria provenienza. Mi è capitato purtroppo sovente – continua a dire di Maio – di assistere ad apprezzamenti poco gradevoli da ascoltare, fatti da miei clienti nei confronti di chi ha un colore della pelle diverso dal loro. E per quanto mi riguarda, questi sono atteggiamenti che non trovano spazio nel mio ufficio “.

“È questo il motivo per cui penso che la violenza sia frutto di situazioni mal gestite, o addirittura non gestite nella nostra società, associate ad un lessico violento, veicolato anche dai mass media, che contribuiscono a fomentare ulteriormente sentimenti di odio ingiustificati. Gli stessi politici, criticando chi porta avanti idee differenti dalle proprie, adoperano, a volte, termini fortemente offensivi, che corrono anche sui social, facendo sentire le persone autorizzate ad emulare il comportamento dei propri leaders” dice il Presidente di ArciGay Ravenna.

“Il primo strumento per arginare questo tipo di violenza, è certamente la previsione di una serie di tutele, a livello legislativo, tra queste va menzionata la già vigente normativa di contrasto alla omobitransfobia. Tuttavia essendo, a mio avviso, un problema che riguarda prettamente un aspetto socio culturale della nostra comunità, si deve lavorare e puntare soprattutto sulle nuove generazioni, affinché conoscano le diversità, che sono di varia natura. Occorre che i giovani imparino a convivere con esse, perché fanno parte della società in cui viviamo e ne costituiscono il “suo bello”. È di fondamentale importanza che si faccia educazione culturale, a partire dalle fasce più giovani, agendo per questo in maniera trasversale, in vari ambiti, da quello scolastico a quello sportivo, in tutte le realtà dove vi è aggregazione, per far conoscere ai ragazzi – conclude Ciro di Maio – determinate situazioni e fornire loro gli strumenti giusti affinché possano avere delle opinioni critiche ragionate e riflessive”.

A cura di Mirella Madeo