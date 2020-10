I ragazzi di UPpunto raccontano la storia di Simone che durante la quarantena ha imparato a suonare l’ukulele

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

QUARANTENA. QUANDO UN’IMPEGNATIVA CHIUSURA DIVENTA UNA PORTA APERTA PER SÉ E PER GLI ALTRI / 2

Ecco il secondo articolo che racconta le storie di nostri coetanei che hanno vissuto la quarantena scoprendo qualcosa di bello. Dopo Giovanni, che ha iniziato a scrivere, vi proponiamo il racconto di Simone, anche lui studente liceale.

Simone Zanzi, Liceo Scientifico Oriani Ravenna

Da dove è nata la voglia di imparare a suonare uno strumento?

“Mi è sempre piaciuta la musica ma non mi sono mai voluto limitare ad ascoltarla. Fin da piccolo cantavo con mio babbo alla chitarra. Col tempo mi sono interessato un po’ anch’io agli strumenti e mi sono cimentato nell’esecuzione di semplici accordi con la tastiera. Andando avanti provai anche con la chitarra ed infine, proprio durante il lockdown, ho deciso di imparare a suonare l’ukulele.”

Pensi che questo impegno ti abbia aiutato a vivere meglio la quarantena?

“Sicuramente sì. Le giornate erano vuote e ripetitive. Grazie all’ukulele ricevevo qualche soddisfazione derivata da quei piccoli obiettivi che mi ponevo (imparare un certo accordo, eseguire una determinata canzone…). Senza ukulele mi sarei sentito meno gratificato a fine giornata.”

Come mai proprio l’ukulele e proprio durante la quarantena?

“Avevo provato a suonare la chitarra ma non riuscivo ad incastrare e muovere le dita come avrei voluto. Perciò scelsi di provare con uno strumento che mi aveva sempre affascinato: l’ukulele, simile alla chitarra, ma molto più piccolo e con un suono più ‘simpatico’. Compiendo gli anni a marzo, i miei amici ne approfittarono per regalarmene uno ed io decisi di approfittare del tanto tempo libero avuto a disposizione dalla quarantena per esercitarmi a suonarlo.”

Come pensi di aver vissuto il periodo della quarantena?

“Sicuramente è stato un periodo difficile, anche emotivamente. Tuttavia, credo di aver vissuto il periodo della quarantena come una resurrezione. Nonostante da un lato sia stata estremamente noiosa e straziante, da un altro lato si è rivelata un’ottima occasione per passare del tempo con la mia famiglia, per sbrigare faccende casalinghe arretrate ed ovviamente per conoscere e far fiorire nuove passioni come, nel mio caso, quella dell’ukulele.”

Finita la quarantena hai continuato a suonare?

“Certamente. La quarantena ha rappresentato solamente un’opportunità per iniziare, anche perché non ho mai concepito questa attività solo come un impegno per non annoiarmi, siccome è nata da un reale interesse per lo strumento. Anche se il tempo libero, per fortuna, ora è minore, riesco a trovarmi dei momenti per suonare e per migliorarmi.”

Credi che la quarantena ti abbia aiutato a far emergere questa tua nuova passione?

“Assolutamente sì, sia per il tempo a disposizione, sia perché mi ha ‘obbligato’ a trovare un’attività che rompesse quella devastante quotidianità, totalmente priva di sfide e traguardi.”