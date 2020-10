Pagine di casa nostra. Al Granaio di Fusignano una nuova rassegna letteraria

Al Granaio di Fusignano prende vita la rassegna letteraria “Pagine di casa nostra”, cinque appuntamenti in altrettanti martedì di ottobre e novembre nell’intima cornice di piazza Corelli, 16.

Martedì 20 ottobre Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi presentano il loro ultimo libro edito dal Pontevecchio Dante in Romagna: mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale.

Martedì 27 ottobre Ada Sangiorgi presenta Stai dalla parte del mondo, il suo ultimo libro edito da Bibi Book. Ingresso libero.

Il titolo del libro che sarà presentato martedì 3 novembre è Fata roba, cio’! 100 romagnan words and phrases that you cant’ forget, scritto da Mattia Liverani e Luca Telmon ed edito da Tempo al Libro 2020. Saranno presenti l’autore Mattia Liverini e l’editore Mauro Gurioli.

Martedì 10 novembre sarà la volta di Hollywood 89: una storia sporca e veloce: Enrico Cetta presenta il suo ultimo libro edito da Scatole Parlanti.

Chiudono il ciclo martedì 17 novembre Carlo Bertocchi e Cristiano Cavina, che presentano rispettivamente Mezza luce mezzo buio, quasi adulti (Terrarossa edizioni) e Fame chimica (Marcos y Marco edizioni).

La rassegna è organizzata dal Comune di Fusignano. L’ingresso è libero con prenotazione necessaria contattando l’Urp allo 0545 955653.