Primo giorno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina a Ravenna. Mercoledì l’inaugurazione con il Magnifico Rettore, domani l’incontro con Bonaccini

Ha preso il via quest’oggi, 12 ottobre, il nuovo corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna Campus di Ravenna. Una 30ina di studenti hanno preso parte alla prima mattinata introduttiva del corso, le cui lezioni, come già annunciato nei giorni scorsi, si terranno al Centro Congressi di Largo Firenze e non nelle aule del Santa Maria delle Croci, a causa dei protocolli legati all’emergenza Covid-19.

Proprio al Centro Congressi, domani mattina 13 ottobre, alle 10.30, docenti e studenti del nuovo corso di laurea in Medicina, incontreranno il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e la Giunta regionale, in visita a Ravenna.

L’inaugurazione accademica del corso è in programma il giorno successivo, mercoledì 14 ottobre, alla presenza del Magnifico Rettore dell’ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Francesco Ubertini.

Il corso di Medicina è stato sostenuto da numerosi enti locali e finanziatori privati, tra cui la Fondazione Flaminia, il Comune di Ravenna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Fondazione del Monte, il Gruppo Villa Maria e l’Istituto Oncologico Romagnolo.