Vaccini antinfluenzali. Pesci (Dir. Generale Ravenna Farmacie): “Dosi non ne abbiamo e non sappiamo quando arriveranno”

Anche a Ravenna, come in tutta l’Emilia Romagna, ha preso il via, quest’oggi lunedì 12 ottobre, la campagna antinfluenzale in vista dell’inverno 2020/21. Campagna vaccinale anticipata di alcune settimane rispetto al calendario degli scorsi anni, poichè ritenuta di fondamentale importanza nella gestione delle diagnosi Covid.

Da settimane, l’argomento vaccino antinfluenzale è al centro di un botta e risposta tra medici di famiglia e Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizi di Cure Primarie. Da una parte, l’allarme lanciato dai medici che temevano un ritardo nella distribuzione delle dosi, dall’altra le rassicurazioni dell’Ausl Romagna che ribadiva come la distribuzione dei vaccini fosse in corso, così da garantire il regolare inizio della campagna, in particolar modo rivolta alle categorie di utenti più fragili.

Ma nelle farmacie di Ravenna, le dosi di vaccino destinate ai cittadini che non rientrano nelle categorie a rischio sono arrivate? Qual è la situazione? Domande che abbiamo posto a Barbara Pesci, Direttore Generale di Ravenna Farmacie.

Il 12 ottobre è arrivato. A che punto siamo?

Non è cambiato nulla. Dosi di vaccino antinfluenzale non ne abbiamo e non sappiamo se e quando arriveranno. Non sappiamo neppure se ci arriveranno dalla Regione Emilia Romagna o se le aziende produttrici ne metteranno in vendita un quantitativo per le farmacie. Le Regioni ripetono che una parte dei vaccini acquistati saranno messi a disposizione delle farmacie, ma ancora non sono state chiarite le modalità con cui questo avverrà.

Nei giorni scorsi si è parlato di 10/20 dosi di vaccino a farmacia. E’ realmente così?

Non lo sappiamo. La Regione Emilia Romagna ha fatto alcune dichiarazioni, ma non sapendo con che criterio verranno distribuite le dosi è difficile fare delle stime. Facciamo un esempio: in una farmacia di un piccolo paese dove vivono molti anziani, e quindi soggetti coperti da vaccino gratuito dell’Ausl, 10 dosi possono essere sufficienti. In una farmacia di un quartiere dove vi sono molti uffici, con utenti giovani, 20 dosi sono un numero insufficiente a coprire le richieste.

Ad oggi è difficile anche fare una stima del fabbisogno effettivo. Da una parte c’è la campagna pro-vaccino, iniziata mesi fa, che spinge molte persone a vaccinarsi. Dall’altra è anche vero che, quest’anno, è aumentato il numero delle categorie che possono godere del vaccino gratuito, quindi molti utenti che fino allo scorso anno lo acquistavano in farmacia, quest’anno non ne avranno bisogno. Il problema è che non c’è un dato storico su cui basarsi.

Quante sono state le richieste?



C’è un boom di richieste. Un continuo. Ci sono persone che addirittura si rivolgono al di fuori della propria Ausl territoriale e anche al di fuori della regione. Molti cittadini, che reputano di non essere inseriti nelle classi di rischio che hanno diritto al vaccino gratuito, cercano il vaccino in maniera ossessiva.