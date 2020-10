Lugo. Aperitrisi letterari, Giovanna Capucci presenta “La bottega della donne”

Mercoledì 14 ottobre Giovanna Capucci presenterà il suo libro La Bottega delle donne (Pendragon) nell’ambito della rassegna online degli AperiTrisi letterari, organizzati dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. L’autrice presenterà il libro in un video che sarà pubblicato ogni mercoledì alle 17.30 sulla pagina Facebook della biblioteca e in seguito sul canale YouTube.

Nel romanzo, Camilla, alla soglia dei quarant’anni, sorprende il suo insospettabile e tranquillo marito, architetto dell’alta borghesia milanese, a letto con una delle sue migliori amiche. Pur essendo chiaramente una “scappatella” di poco conto, e nonostante lei stessa in passato si sia concessa delle divagazioni erotiche fuori dal matrimonio, la cosa la turba moltissimo, tanto che si convince a lasciarlo. La donna gestisce con passione un negozio di preziosi capi e oggettistica asiatica, che nel tempo è diventato un luogo di ritrovo per amiche e conoscenti: in un momento critico come quello che sta vivendo, le viene dunque naturale progettare un viaggio in India, Paese a cui è molto legata. Tuttavia, non riuscirà a partire: gli eventi la travolgeranno, nel bene e nel male, confermandole che quel poco di felicità che ci è concessa è sempre in un luogo diverso da quello in cui la cerchiamo.

Giovanna Capucci, lughese di nascita, ha lavorato per molti anni a Milano nelle pubbliche relazioni nel campo della cosmetica. Oggi vive a Faenza, dove si dedica all’attività di scrittrice: molti suoi titoli hanno vinto premi e avuto segnalazioni in concorsi letterari. Tra la sua ampia produzione, ci sono i romanzi L’ultimo ballo, Perla, Storie di gente comune, Madre per sempre e le raccolte di poesia Effimera e La ballata dell’anatra zoppa.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38568 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.