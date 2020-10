Sabato 17 ottobre passeggiata ecologica per ripulire la pineta di Milano Marittima da cartacce, mozziconi e plastica

Organizzata dal Servizio Ambiente del Comune, in collaborazione con Enrico Cellini di #nonvogliocambiarepineta ed Hera, è in programma sabato 17 ottobre una passeggiata ecologica in pineta per raccogliere piccoli rifiuti.

La passeggiata ecologica avrà come oggetto tre zone della pineta di Milano Marittima, dove sono presenti cartacce, mozziconi, bottiglie e pezzettini di plastica che saranno poi smaltiti correttamente.

Il punto di ritrovo è nel parco di via Jelena Gora, di fronte all’inizio del sentiero del Pero alle ore 9.30. I partecipanti verranno divisi in tre gruppi, destinati ognuno a pulire un’area.

Sacchetti e guanti per la pulizia saranno forniti sul posto da Hera. Ai partecipanti si raccomanda di presentarsi dotati di mascherina e con abbigliamento adatto a camminare nella natura, anche fuori dai sentieri battuti.

Alle 11.30 i sacchi saranno raccolti dagli operatori di Hera, che smaltirà i rifiuti.

Il sindaco Massimo Medri: “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa e ringraziamo Enrico Cellini per il grosso lavoro che sta facendo per la nostra pineta. Dopo aver avviato una raccolta fondi per la ripiantumazione del nostro patrimonio ambientale, porta avanti anche iniziative come questa che, oltre a intervenire concretamente sulla salvaguardia, contribuiscono a sensibilizzare l’intera comunità sul prendersi cura delle nostre aree verdi”.