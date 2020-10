Sui profili social di Linea Rosa, videoletture di Dante Esule, nella Notte per Dante

L’emergenza sanitaria in corso e le restrizioni ad essa legate, non hanno impedito a Linea Rosa ODV di prendere parte agli appuntamenti in programma per la Notte d’Oro dedicata a Dante. Un’occasione importante per portare avanti il messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle Donne, declinato in versione dantesca.

L’idea è di pubblicare sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione quattro video, prodotti da Les Bompart Produzioni, in cui vengono letti testi tratti dal libro fotografico di Giampiero Corelli dal titolo ‘Dante Esule’ (edizione Moderna, 2018). Un viaggio toccante in memoria delle Donne vittime di violenza, ricordate attraverso i racconti di Monica Vodarich e la voce narrate di Sandra Melandri.

“Quando abbiamo deciso di prendere parte a questa speciale Notte d’Oro abbiamo subito pensato a qualcosa che fosse legato al progetto ‘Dante Esule’ di Giampiero Corelli, a cui abbiamo preso parte due anni fa. Sebbene non immediato il legame tra Dante e le Donne, infatti, è molto forte. Nella Commedia si fa riferimento a diversi fatti di sangue ed episodi di violenza contro le Donne. Da Francesca a Pia de Tolomei, fino a Piccarda e Costanza d’Altavilla lo sguardo del Poeta appare attento alle motivazioni, ai sentimenti, al contesto e non si sottrae al severo giudizio nei confronti di quegli uomini il cui comportamento era sostanzialmente accettato dalla società dell’epoca”, dichiara Monica Vodarich, vicepresidente di Linea Rosa e autrice dei racconti. “Esuli – spiega Vodarich – sono infatti le Donne uccise per mano del loro vile carnefice, esuli sono le figlie e i figli delle vittime, privati ingiustamente dell’amore materno, ed esuli sono gli assassini stessi, macchiati da un’onta di infamia che mai si scrolleranno di dosso”.

L’appuntamento è per la serata di sabato 17 ottobre su Facebook (@linearosa91) e, in contemporanea, su Instagram (@linearosa_ra).

Per chi fosse interessato all’acquisto di una copia del libro ‘Dante Esule’ può chiamare: 0544 216316, o scrivere a: linearosa@racine.ra.it