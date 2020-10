Destinati dal Ministero dei trasporti al Comune di Ravenna 800mila euro per le ciclovie urbane

Il Comune di Ravenna rientra tra i beneficiari del decreto ministeriale sulle Risorse destinate a ciclovie urbane con l’assegnazione di 800mila euro da investire nella mobilità ciclistica. L’importo è comprensivo di un bonus assegnato ai soli Comuni sopra i 50.000 abitanti dotati di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il Pums di cui Ravenna è dotata fin dal gennaio 2019.

“Come ho già avuto modo di dire in molte occasioni – ha affermato l’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani – la pianificazione in genere, e quella della mobilità in particolare, porta i positivi risultati attesi. Da anni stiamo lavorando per dare alla nostra città un moderno assetto sostenibile della mobilità. E non parlo solo della mobilità ciclistica ma di molti altri aspetti come quelli legati al trasporto pubblico, alla mobilità pedonale e delle merci nonchè l’attenzione che stiamo dedicando alla mobilità delle persone con disabilità. Gli uffici sono già al lavoro per individuare i progetti sui quali far ricadere queste risorse anche se l’attenzione è da molto tempo concentrata su tratti della Ciclovia adriatica con un progetto che è già in fase avanzata”.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato il 10 ottobre sulla Gazzetta ufficiale e contiene l’assegnazione di risorse generali alle Città metropolitane e ai Comuni destinatari per oltre 51 milioni di euro nel 2020 e oltre 85 milioni nel 2021.