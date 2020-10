“Echi d’Anima”: con la chat WhatsApp arriva ogni giorno un pensiero filosofico per far partir bene la giornata

Dopo il grande successo di maggio, riparte giovedì 15 ottobre “Echi d’Anima“, un’iniziativa dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Ravenna-Cervia. Si tratta di un breve audio di un minuto e mezzo per iniziare la giornata con un pensiero ispirato alle parole di autori conosciuti e non, per dare vita ad un esercizio filosofico e spirituale.

Ogni giorno, dal 15 ottobre fino al 29 novembre, Tramite un messaggio audio diffuso all’interno di una chat WhatsApp, sarà offerta una parola di bellezza che possa essere custodita per nutrire l’anima e sostenere lo sguardo verso di sè e il mondo che ci circonda. Il desiderio è quello di creare una Comunità in ascolto. Francesca Masi, Elisabetta Marchetti, Don Rosino Gabbiadini, Beatrice Minotta, Barbara Piani, Giovanni Gardini e la monaca Anastasia di Gerusalemme, condivideranno a rotazione un esercizio filosofico e spirituale, ciascuno a partire dalla propria storia interiore. Per questo motivo la chat Echi d’anima contemplerà come unica possibilità quella di ricezione. Chi desiderasse essere inserito nella chat potrà mandare un messaggio di richiesta di adesione al 347 7617954.