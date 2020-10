Ravenna. Nasce “Bacco”, il gusto di gelato al Sangiovese

Dalla collaborazione fra Puro&Bio e la Cantina imolese “Ca’ Lunga il Vino” è nata una singolare fusione all’insegna del gusto e della stagionalità. Siglata nei giorni scorsi nelle campagne di Imola, la partnership tra Puro&Bio (il nuovo emporio del gelato di via Cavour a Ravenna) e la Cantina “Ca’ Lunga il Vino” del celebre viticoltore Paolo Cassetta è da considerarsi all’insegna del gusto, della stagionalità e delle materie prime a “km zero”. “Bacco” il nome del nuovo gusto di gelato che debutterà il 23 ottobre in occasione di “GiovinBacco”, la grande festa enogastronomica in programma a Ravenna nell’ultimo weekend del mese. Il nuovo gusto di gelato, una suggestiva fusione fra castagne e Sangiovese, sarà offerto in degustazione dalla prossima settimana al punto vendita “Puro&Bio” di Ravenna.