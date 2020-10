“Affollamenti” su bus scolastici a Ravenna, Start Romagna precisa: “Situazione costantemente monitorata, pieno rispetto regole”

In merito alla posizione espressa da Lista per Ravenna sul tema ‘trasporto pubblico e affollamenti sui bus’, Start Romagna precisa e chiarisce su una serie di punti: “Innanzitutto il pieno rispetto delle regole: anche nelle ore di punta, quando l’affluenza sui mezzi è maggiore, raramente ci si avvicina al coefficiente di riempimento dell’80% previsto per legge. Comprendiamo che, dall’esterno, la situazione possa essere vista come critica, ma teniamo a rassicurare l’utenza che il rispetto delle direttive governative è priorità assoluta per Start Romagna e del suo personale impegnato sul territorio. Inoltre Start è impegnata quotidianamente per la sanificazione dei mezzi, così da garantire la sicurezza di tutti i fruitori del servizio di trasporto pubblico. La situazione è costantemente monitorata dall’azienda, in sinergia con AMR, per predisporre correttivi continui sulla base dei controlli e quindi alla luce delle mutevoli condizioni in cui si svolge il servizio, che risente non da ultimo delle variazioni degli orari scolastici e del cambiamento delle condizioni atmosferiche”.

Start Romagna “è sempre grata per le segnalazioni che, in questo momento di forte incertezza tra domanda e offerta, aiuta ad inquadrare i problemi e a trovare una possibile soluzione per il miglioramento del servizio. Servono in questa fase un diffuso senso di responsabilità, la giusta prudenza e il rigoroso rispetto delle norme”.