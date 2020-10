Al Centro Mousikè il master di chitarra con Luca Colombo

Prosegue al Centro Mousikè di via Lago di Como 27/a a Ravenna la costante attività di seminari e master dedicati alle diverse discipline musicali e alla musicoterapia.

Dopo aver ospitato nello scorso weekend un interessantissimo e partecipato seminario di “Valutazione osservazionale e palpatoria biomeccanico funzionale del sistema fonatorio in logopedia”, coordinato da Valentina Carlile e legato al festival “La Voce Artistica”, domani, sabato 17, e domenica 18 ottobre, il Centro ospita un nuovo evento di livello nazionale, grazie alla presenza di uno dei più stimati chitarristi della scena pop italiana, Luca Colombo, per la prima volta a Ravenna per svolgere attività didattica.

Chitarrista dell’anno FIM 2013, chitarrista dell’orchestra del Festival di Sanremo dal 2007, attualmente docente di chitarra Jazz al conservatorio di Bergamo, Colombo ha suonato live negli ultimi decenni con i migliori artisti della scena musicale italiana: da Eros Ramazzati a Nek, da Loredana Bertè a Malika Ayane, da Marco Mengoni a Ultimo.

L’appuntamento ravennate si dividerà in lezioni individuali (al mattino) e in due momenti di masterclass collettivo di tecniche chitarristiche, nei pomeriggi di domani e di domenica.

L’evento darà poi il via alla “Luca Colombo Academy“, un corso di perfezionamento che si svilupperà nell’arco dell’inverno al Centro Mousikè, con lezioni dello stesso Colombo e di Giovanni Sandrini, fondatore del Centro e a sua volta insegnante di chitarra, allievo di Colombo.