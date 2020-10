Al Mercato Coperto di Ravenna weekend tra cultura e gastronomia con la Notte per Dante e un fuori menù con funghi e tartufo

Il Mercato Coperto di Ravenna dedica questo weekend a Dante e alle prelibatezze dei nostri Appennini.

Sabato 17 ottobre in occasione della Notte per Dante, il nuovo format dedicato al Poeta che quest’anno prende il posto della Notte D’Oro di Ravenna, nell’ambito delle celebrazioni per il Settecentenario della morte, al Mercato Coperto Ravenna Tourism presenterà due incontri serali al piano superiore: alle 19.00 verrà presentata la nuova mappa USE-IT, mentre alle 21.00 Francesco Dominelli parlerà del suo libro “La Divina Commedia riveduta e scorretta”, tratto dalla pagina facebook “Se i Social Network fossero sempre esistiti”. Durante la serata sarà attivo il nuovo cocktail bar del piano superiore del Mercato Coperto.

E in cucina, per tutto il weekend, si troveranno i protagonisti indiscussi della gastronomia autunnale: funghi porcini e tartufo bianco. Ottobre regala i prodotti più profumati e ricchi di sapore e il Mercato Coperto propone fino a domenica 18 ottobre un fuori menu dal titolo “Sottobosco d’Autunno” con una selezione di piatti preparati dallo chef Marco Cavallucci:

Padellata di uova strapazzate con tartufo

Tartare di Scottona con tuorlo di bianca livornese fritto, tartufo e funghi porcini

Tagliatelle tirate al mattarello dalle nostre sfogline ai funghi porcini

Tagliolini all’Antica con burro di Malga, Prosciutto di Mora Romagnola e tartufo

Tagliata di Manzo, allevato ad erba, con insalata di funghi porcini

Filetto di Manzo “Blackgold” con funghi porcini cotti e crudi

Funghi porcini fritti

Prenotazioni pranzo e cena allo 0544 244611.